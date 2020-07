Speciális eljárással építik újjá a Dobozi úti szakaszt Gyulán

Megkezdődött Gyulán a Dobozi úti kerékpárút felújításának első üteme – jelentette be a helyszínen tartott szerdai sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő polgármester. Mint elmondta, a kivitelező, a gyulai Aszfalt-Közmű Kft. speciális, úgynevezett hideg remix eljárással építi újjá az érintett mintegy 800 méter hosszú, a Csikoséri sor és az Aranyág dűlő közötti szakaszt. Ez a technológia tulajdonképpen azt jelenti, hogy meglévő inhomogén pályaszerkezet anyagát a szükséges mennyiségű kiegészítő, illetve javító anyaggal, valamint kötőanyaggal a helyszínen speciális célgép alkalmazásával átkeverik, elterítik és tömörítik. Erre kerül rá az aszfalt.

Alt Norbert alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője kiemelte, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program elnyert támogatás segítségével a kerékpárút további, több mint négy kilométeres szakasza is megújul majd. A támogatási szerződést hamarosan aláírják, ezt követően kezdődhet a közbeszerzési eljárás. Zajlik a rekonstrukció áttervezése is, hiszen a a TOP-os felújításának idomulnia kell a most elkezdett fejlesztéshez, és a kerékpárút szélessége is nőni fog majd.

Kónya István alpolgármester hangsúlyozta, a kerékpárutak felújításának vonatkozásában is tudatos városfejlesztési stratégia mentén igyekeznek haladni. Ennek részeként újulhatott meg a Temesvári úti kerékpárút és épülhetett meg a városerdei kerékpárút. Hozzátette, a beruházás jól szolgálja majd az aktív, illetve a kerékpáros turizmus fejlődését a városban. A fejlesztés első üteme mintegy 30 millió forintos saját forrásból valósul meg, a szakasz további részének rekonstrukciójára 257,5 millió forintot nyert az önkormányzat.