Sószobát alakítottak ki a bölcsődében

Ünnepélyes keretek között adták át a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Földvár Bölcsődéjében pályázati támogatásból kialakított sószobát csütörtökön délután.

Csökmeiné Kulcsár Márta bölcsődevezető elmondta, a helyiségben parajdi sótömböket helyeztek el borovi fenyőből készült keretbe. A sófal összfelülete 9,2 négyzetméter, amibe 1380 kiló sót építettek be. Három darab megvilágított, himalájai sótéglával ellátott prizmát is kialakítottak, ami ötvözi a színterápia és a só jótékony hatásait. Egy sóhomokozó, „somokozó” is várja a gyermekeket, amibe 300 kiló parajdi só került.

A fejlesztés hozzájárul a népbetegségnek számító az asztma és az allergia kialakulásának mérsékléséhez, egyéb betegségek gyógyításához, kialakulásuk csökkentéséhez. A sóterápia gyógyszerkezelés nélkül, természetes úton segíti a légutak tisztán tartását. Erősíti az immunrendszert és az alvászavarokra is enyhítést jelenthet.

Mucsi András önkormányzati képviselő, tanácsnok elismerően szólt a bölcsődében zajló munkáról. Kiemelte: a területen egy gyermekbirodalom alakul ki, hiszen a közelben hamarosan egy óvoda is épül. A beruházást Balázs László és Ilyés Péter is segítette.