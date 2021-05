Sört készítettek az adományozás jegyében Békésszentandráson

A békésszentandrási Szent András Sörfőzde és a Templárius Alapítvány tartott egy megvalósult összefogásról szóló sörbemutatót tartott csütörtökön. A különleges nedű adományozási céllal készült a keresztényüldözés áldozatainak megsegítésére. Azbej Tristan államtitkár úgy fogalmazott: most, amikor egyre fokozódik Európa-szerte a keresztényüldözés, nagyon jól és jókor jön egy ilyen segítő akció.

Ezt ne hagyja ki! Krákogva jelezte Karácsonynak Gyurcsány, ne feleljen az újságírói kérdésre (videó)

A Templárius Alapítvány a Szent András Sörfőzdével együttműködve az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkárság támogatásával egy adományozó programot indít el, melynek célja az Európában lerombolt keresztény templomok és kegyhelyek helyreállításának támogatása – hangzott el a sajtótájékoztató kezdetén.

Bukovinszky Béla, a sörfőzde ügyvezető igazgatója elmondta, a sör tulajdonképpen csak egy kovász ebben az együttműködésben, amely segíti majd a fent említett közös összefogást. Hozzátette, a főzdétől és önmagától sem áll távol a jótékonykodás, így szívesen szálltak be a keresztényüldözés elszenvedőit megsegítő programba, és vállalták el a jótékonysági sör elkészítését. Minden palack árából 150 forint megy majd a közös cél támogatására.

Hozzátette, mivel nem egy hétköznapi együttműködésről van szó, így a sör sem az. A nedű ugyanis megidézi a Templomos Lovagrend középkori hagyományait. Ráadásul ez egy viszonylag erős, 9 százalékos alkoholfokú, nyugat-európai típusú, felső erjesztésű rozssör.

Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár elmondta, a köszönetről, az együttérzésről és a tettrekészségről szól az összefogásuk, amiért háláját fejezte ki az alapítványnak és a sörfőzdének. Részletezte, Magyarország azt ismerte fel 2016-ban, hogy a világon a kereszténység a legüldözöttebb vallás, mégis ez az egyik legelhallgatottabb dolog. A kormánynak és a magyarságnak pedig erkölcsi kötelessége az üldözött keresztények segítségére sietni. Ezért indították útjára a Hungary Helps Programot, amelynek elmúlt négy évében azt tapasztalták, hogy a magyarság részéről a legváratlanabb és legkülönbözőbb helyekről érkezik folyamatosan támogatási szándék, tehát fontosak számunkra a keresztény értékek és azok megtartása, megmentése.

Ennek a találékony nagylelkűségnek jeleként értelmezi a mostani kezdeményezést is, aminél kiderült, hogy még a sör eladásához és fogyasztásához kapcsolódóan is lehet egy jótékonysági programot indítani. Végül elmondta, most pedig, amikor egyre fokozódik Európa-szerte a keresztényüldözés, nagyon jól és jókor jön egy ilyen segítő akció. Hiszen jelenleg minden adománynak megvan a helye, ráadásul életeket is menthet, ezért a Hungary Helps továbbra is arra vállalkozik, hogy a befolyt összegeket eljuttatja a leginkább rászorulók számára.