Soma már regisztrált a védőoltásra

A 16 és 18 év közötti fiatalok is kérhetik a koronavírus elleni védelmet, az ő oltásuk jövő héten kezdődik Pfizer-vakcinával. A 17 éves békési Vágási Soma is regisztrált, mint mondta, szeretné megélni a fiatalságát.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék adatbázis-építésbe kezdtek az előválasztás ürügyén

A fiatalok péntek éjfélig regisztrálhatnak és jövő hét elejétől tudnak időpontot foglalni.

– Ebben a kifordult világban szerintem mindenki arra törekszik a maga módján, hogy helyreálljon a megszokott rend az életében – mondta a 17 éves békési Vágási Soma, majd így folytatta:

– Miután megnyílt a lehetőség az én korosztályom számára is, hogy oltást kapjon, regisztráltam én is.

Hangsúlyozta: fontos számára, hogy a családja, nagyszülei védelmében ő is be legyen oltva, hogy ezzel is megóvja az egészségüket. Természetesen fiatalként motiválta az is, hogy minél több helyre eljuthasson, legyen szó akár egy sporteseményről, versenyről, vagy közös mozizásról a barátokkal.

Vágási Soma hozzáfűzte: szülei is ajánlották neki, hogy vegye fel az oltást, és a tanácsot komolyan véve regisztrált. Elmondta, szerinte sok fiatal számára is ez jelenti a megoldást a nyitáshoz és ahhoz, hogy visszakapják a régi életüket, valamint, hogy úgy éljék meg a fiatalságukat, az iskolai éveiket, ahogy azt az előttük álló generációk is megélhették.

A regisztráció ide kattintva érhető el.