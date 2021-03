Sokat szidják és dobálják is a közutasokat

Március elsejétől közfeladatot ellátó személynek minősülnek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útellenőrei és kezelői ellenőrei, azaz aki munkájuk során bántalmazza, erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza vagy intézkedésre kényszeríti őket, akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A megyében is hasonló a helyzet, a kiabálások, sértegetések szinte általánosak, de nem egyszer ételmaradékokkal is megdobálták a szakembereket.

Az útellenőrök munkája rendkívül fontos, hiszen nemcsak a nevükből adódóan rögzítik az országos közutakon a szükséges beavatkozásokat, hanem baleseti helyszíneknél is jelen vannak, bajba jutott autósokon vagy állatokon is segítenek, télen gyorskátyúzást is végeznek, de akár táblák és egyéb úttartozékok soron kívüli javításáról is gondoskodnak – tájékoztatta lapunkat közleményében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A részletekkel kapcsolatban kiemelték, a kezelői ellenőr hatósági jogkörben eljárva a túlsúlyos, illetve a túlméretes tehergépjárművek ellenőrzését végzi a mérőállomásokon, illetve mobil egységekkel. Az ellenőrzések során a szakember a közlekedés biztonságára veszélyt jelentő járművet visszatarthatja a közlekedésbiztonsági kockázat elhárításáig. A Magyar Közút 2019-ben készített egy belső, reprezentatív felmérést, melyet 1480, utakon dolgozó közutas szakember töltött ki. Eszerint a szakemberek 88 százalékát, vagyis a felmérésben részt vevő több mint 1300 főt sértegették már szóban. A türelmetlen autósok rendszerint trágár kifejezésekkel illetik őket. A válaszokból kiderült, hogy az úton dolgozó közutasok több mint 20 százalékát dobálták már meg autókból, többek között paradicsommal, sörösdobozzal és műanyag flakonnal is. Továbbá minden harmadik közutast ledudálták már munkavégzés közben. Kérdésünkre a Magyar Közút kiemelte, Békés megyéből az utakon dolgozó körülbelül 170 kollégájuk közül 2019-ben 75-en töltötték ki a felmérést. Ez alapján kiderült, hogy a kitöltők között majdnem mindenkire, 86 százalékukra kiabáltak már rá, és 20 százalékukat dobálták meg már munkavégzés közben többnyire ételmaradékkal, palackkal, üveggel, szeméttel vagy kővel. Összesen 92 százalékuk vallotta, hogy gyakran dudálnak rájuk munkavégzés közben, 80 százalékuk szerint pedig tíz autósból maximum három tartja be az ideiglenes sebességkorlátozást. A válaszadók csupán harmada nyilatkozott úgy, hogy átlagosan vagy annál jobban megbecsülik munkáját a közlekedők. 2018-ban Békés megyében egy olyan személysérüléssel járó munkabaleset történt, amelyet a közlekedők okoztak. Téli útállapotot ellenőrző munkavállaló gépjárművének ütközött egy szemből érkező személygépjármű, a kolléga könnyű sérüléseket szenvedett. A megyében szerencsére halálos kimenetelű munkabaleset nem történt, ugyanakkor nagyon sok kvázi balesettel néznek szembe kollégáik. Az pedig minden munkaterületen, valamennyi munkavégzési típusnál naponta visszatérő jelenség, hogy ledudálják és verbálisan szidják őket. Büntetés járhat a bántalmazásért Március elsejétől következményekkel járhat, ha valaki az útellenőrt vagy a kezelői ellenőrt munkája során erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza, intézkedésre kényszeríti, illetve bántalmazza, hiszen az utak biztonságáért dolgozó szakemberek a Büntető törvénykönyv szerint közfeladatot ellátó személyként büntetőjogi védelemben részesülnek – ismertette a változásokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A társaság bízik benne, hogy az újabb lépéssel sikerülhet visszaszorítani a verbális és fizikai bántalmazások számát. Ezzel is hozzájárulva a biztonságos munkakörnyezet fenntartásához és az útellenőrök, kezelői ellenőrök által végzett egyéb tevékenységek, például illegális szemétlerakás vagy közútkezelői hozzájárulás nélküli tevékenységek visszaszorításában is hatékonyabban léphetnek fel a szakemberek.