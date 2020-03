Sokasodnak a kerti teendők a tavasz érkeztével

Megérkezett a tavasz, sokasodnak a munkák a kertekben. Hasznos tanácsokkal segít a kertészkedőknek Hankó János, a békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke.

– Az egyik legfontosabb munka ilyenkor a metszés – kezdett mondandójába Hankó János. – Ezzel még a rügyfakadás előtt végezzünk. Kivétel az őszibarack, amit ajánlatos a rügyfakadás után, pirosbimbós állapotig megmetszeni. Figyeljünk ennél a műveletnél a szakmaiságra, a pontosságra. Ne kapkodjunk vele, inkább lassan, megfontoltan végezzük. Szedjük le a fán maradt múmiákat (megszáradt gyümölcsmaradványokat), a nagy sebeket kezeljük le.

Hankó János kitért arra, hogy a metszés befejezése után elvégezhetjük a lemosó permetezést.

– A művelet nevében is benne van, hogy jó bőségesen, csurranásig permetezzünk – emelte ki az elnök. – Már kaphatóak a kombinált szerek, melyekben megtalálható a kén és a réz, illetve az olaj is. Megfelelő időben végezzük a permetezést, ne szélben, hidegben. Ahhoz, hogy eredményesek legyünk, napos idő, megfelelő hőmérséklet kell, mert csak így szárad a fára permetszer. Ha még nem ültettünk csemetéket, akkor azt még megtehetjük, de figyeljünk arra, hogy alaposan iszapoljuk be az oltványokat. Kezdhetjük metszeni a szőlőt is. Vethetjük a zöldségmagokat a jól előkészített magágyakba. Figyeljünk a megfelelő mélységre és a sortávolságra.

Hankó János kiemelte, a díszkertekben is kezdődik a munka. A cserjéket vágjuk vissza, ritkítsuk ki. A gyepet szellőztethetjük, ezután hengerezzük, és az első tápanyag-kijuttatást is végezzük el. Ne feledkezzünk meg arról, hogy utána öntözzünk is.

– Ha füvesíteni szeretnénk, és az idő engedi, akkor végezzük el a totális gyomirtást, és csak utána kezdjük el a terület előkészítését – hívta fel a kertészkedők figyelmét Hankó János.

– A gyomirtás és a vetés között minimum 10-14 napnak kell eltelnie. A konyhakertben kezdhetjük a zöldségmagvak vetését. Figyeljük az időjárást, és ehhez alkalmazkodva végezzük a munkákat, mert csak így érhetjük el a kívánt célt és minőséget.