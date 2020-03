Sokan szívesen betérnek az orosházi könyvtárba társasozni

A játék egyidős az emberiséggel, és ma már nem kérdés: nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is lételem. Egy jó társas örömforrás, adrenalin, izgalom és sikerélmény egyszerre. No és hasznos időtöltés. Mindezt már megtapasztalták az orosházi gyermekkönyvtárosok is, akik rendszeresen hirdetnek társasjátékozós estéket. Az egyikre mi is ellátogattunk.

Minden közösen játszható játék felvidít bennünket, elűzi az unalmat, feltölt energiával. Életkortól függetlenül érkeztek játékos kedvű olvasók. A legkisebb rajongó inni- és ennivalóval felszerelkezve lépett be, széles mosollyal az arcán. Törzsvendégünk – súgták fülembe a könyvtárosok. Az ötéves Tóth Zsófi elárulta, a majmos társas miatt is szeret erre a programra ellátogatni. – Szeretek kitalálós kártyával játszani, otthon is van – nyilatkozott cserfesen a kislány. Anyukája, Tóthné Debreczeni Erika elmondta, a kezdetek óta társasoznak a könyvtárban is, mert hasznos elfoglaltságnak tartják. – Zsófi 3 évesen kapta az első társasjátékát. Nagyon szeret nyerni, s leköti. Szeretnénk, ha nem kerülne a modern kütyük hatása alá. Esténként közös családi program a társasozás – mesélte az anyuka, s közben belemelegedtek a kártyázásba, majd Zsófi választott egy társast, azzal vidámkodtak tovább. Az apuka is megérkezett, csatlakozott a játékosokhoz. S hogy miért jó társasozni? Rácz Tünde szakpszichológus adta meg a választ. – A gyermekek számára a közös játék egyfajta társas, pozitív stresszt jelent. Hiszen eltérő vagy éppen ellentétes érdekek, szándékok, viselkedések közepette találják magukat, és helyt kell állniuk. A játékban ezt a stresszt meg lehet és meg is kell tanulni kezelni. Az óvodásokra jellemző, hogy nem akarnak, nem tudnak veszíteni. Már vesztésre álló helyzetekben abbahagyják a játékot és sírnak. Ezek normális reakciók, a készségek gyakorlásának velejárói, és nem jelentenek okot arra, hogy legközelebb ne játszunk, vagy mindig nyerni hagyjuk a kicsit – fejtette ki a szakember. Csökkentheti a gyermek szorongását a tapasztalás – A szabályjátékok az erkölcsi fejlődés elősegítői. Segítenek gyakorolni azt, hogy milyen egy jó szabály, mi történik a szabályszegőkkel, milyen együttműködés szükséges a szabályok megváltoztatásához. Ezek az ismeretek a felnőtt világban jól jönnek majd. A játék során a logikai, stratégiai, szervezési, kommunikációs készségek fejlődése mellett a szülővel, a testvérrel, a baráttal való együttlét öröme maradandó tapasztalat – fogalmazott Rácz Tünde szakpszichológus, aki elárulta, a szülőkkel folytatott tanácsadás során gyakori kérdés, hogyan csökkentsék a gyerekek szorongását. – Növeljük a magabiztosságukat, ami a helyzetek kipróbálása mentén, tapasztalat útján alakul ki. Erre kiváló terep a közös játék, ami a „mintha” jelleg, illetve a jutalmak és büntetések szimbolikussága miatt védett közeg, másrészt viszont elegendő stressz a rugalmas alkalmazkodás gyakorlásához.