Sokan segítettek egy százalékukkal Békésben

A tapasztalatok szerint a koronavírus miatt kialakult járványhelyzet ellenére is sokan felajánlották adójuk egy százalékát civil szervezetek számára idén a megyében. Bár pontos adatok természetesen még nincsenek, a legtöbben talán a szociális és egészségügyi területen tevékenykedő, illetve az állatvédelemben dolgozó egyesületeket és alapítványokat támogatják ilyen módon.

A visszajelzések szerint elmondható, hogy a megyében azokat a civil szervezeteket támogatják leginkább az emberek, amelyek szociálisan nehéz helyzetben élő vagy beteg gyermekeket segítenek. Az egészségügyi terület ugyancsak népszerű, illetve az állatvédelemmel foglalkozó civilek számára szintén sokan ajánlják fel egy százalékukat – osztotta meg tapasztalatait hírportálunkkal Szabó Marianna, a Nemzeti Együttműködési Alap társadalmi felelősségvállalás kollégiumának Békés megyei tagja, a Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete és a Dél-Alföldi Wellness Egyesület elnöke. Mint elmondta, egyelőre nagyon nehéz megjósolni, hogy pontosan mennyien éltek a lehetőséggel adóbevallásuk elkészítésekor.

– Nem kizárt, hogy lesz némi csökkenés, mert a járványhelyzet természetesen más dolgokra irányította a figyelmet. Ugyanakkor az is érezhető, hogy akik általában segítenek az egy százalékukkal, azok most is igyekeztek ezt megtenni, bármennyire is átírta a mindennapokat a koronavírus – ecsetelte a civil vezető.

Mint a Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezetének elnöke kifejtette: náluk az az általános, hogy önkénteseik egy teljes éven keresztül dolgoznak az egy százalékok kapcsán.

– Ez a munka természetesen visszafogott módon, szinte az adóbevallásokat követően azonnal elkezdődik. Érezzük az emberek, a hozzátartozók szimpátiáját – nyomatékosította.

Szabados Erika, a békési Esély Állatvédő Egyesület elnöke elmondta, az adóbevallások beadása idején ebben az évben is rengeteg telefonhívást, nagyon sok megkeresést kaptak.

– Nagy örömet jelent számunkra, hogy legalább annyian gondoltak ránk ilyen módon, mint egy évvel ezelőtt – tette hozzá. – Nem szeretnék semmit elkiabálni, de akár még nagyobb támogatást is kaphatunk, mint korábban, bár ez csak később fog kiderülni.

Szabados Erika kérdésünkre szólt arról is, hogy a járványhelyzet alatt is nagyon sokan segítették egyéb módon a munkájukat. Voltak, akik állateledelt vittek ki a telepre, mások pénzbeli támogatást utaltak, amikor egy-egy beteg kutyával vagy macskával kapcsolatban tettek közzé felhívást. Így járultak hozzá a gyógykezelésükhöz.

– Hálásak vagyunk, hogy az emberség a legnehezebb helyzetekben is tovább élt, nem hagytak minket magunkra – köszönte meg mindezt az egyesület elnöke.