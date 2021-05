Sokan mártóztak meg a Gyulai Várfürdő medencéiben

Sok százan, ezernél is többen látogattak el a Gyulai Várfürdőbe a szombati nyitás napján. Kifejezetten nagy számú vendég érkezett Budapest környékéről, akik hírportálunknak elmondták, már nagyon várták, hogy ismét megmártózhassanak a fürdő medencéiben.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal kreativitással akarja átírni a jogrendszert

Nem sokkal szombaton délelőtt tíz óra előtt érkeztünk meg a Gyulai Várfürdőhöz. A nyitás hatása láthatóan éreztette a hatását az egész városban, egyrészt a fürdő előtti parkoló már erre a viszonylag korai időpontra is szépen megtelt. Másrészt, nagyon sokan sétáltak a közeli vár és a kastély előtt, ahogy a létesítmény felé érkező vendégek jelentős száma is mutatta, hogy valami régen várt, fontos dolog kezdődött el ismét Gyulán. A fürdő Facebook oldalán ekkor már beszámoltak arról, hogy az első vendégek 6 órakor „futottak” be, és az uszodát vették birtokba.

A védettségi igazolvány bemutatását követően gyorsan és rugalmasan jutottunk be mi is a Gyulai Várfürdőbe, ahol ezt követően a Vácról a megyei városba látogató Gál Henriettával és családjával váltottunk néhány szót. A fiatal hölgy férjével és három fiával utazott a pünkösdi hosszú hétvégére Gyulára.

Mint elmondták, kifejezetten kedvező szállásajánlatot találtak az egyik hotelben, ami kapóra jött, hiszen visszatérő vendégek, és nagyon megszerették a fürdővárost előző látogatásuk alkalmával. A Gyulai Várfürdő pedig az AquaPalotával, a fedett családi élményfürdővel véleményük szerint nagyon ideális hely a családosoknak.

A kültéri fürdőknél egy budapesti-kecskeméti baráti társasággal beszélgettünk elsőként. Az egyik hölgy hírportálunknak elárulta, hogy a ’80-as évektől folyamatosan visszatérő vendég a Gyulai Várfürdőben. A csapat összes tagja kedveli a várost, és amikor keresték ezekre az ünnepi napokra a célpontjukat, akkor közös nevezőként szinte azonnal Gyula merült fel.

Turavics-Pintér Kinga és Turavics Sándor a Pest megyei Üllőről érkezett egy péntektől vasárnapig tartó kikapcsolódásra Gyulára.

– Egyszerűen imádjuk a várost – fogalmaztak a fiatalok kérdésünkre. – A fürdő egészen kiváló, a város csendes és kellemes, miközben kiválóan el lehet tölteni az időt. Az összes látványosságot és attrakciót – amiből egyébként akad szép számmal – egy-egy sétával elérhetjük. Gyula nagyon jó hely, hosszú évek óta minden évben eltöltünk itt legalább pár napot.

Közben folyamatosan érkeztek a vendégek. Egy kedves fiatal pár szinte velünk közösen járta végig a fürdőt, és elismerően újságolták egymásnak, hogy az egész napot kiválóan el tudják majd tölteni a különböző medencékben.

Ezt követően beszélgettünk Endrédi Istvánnal és a gyulai kötődésű Kaczkó Enikővel. A pár Budapesten él, de mint elárulták, nagyon gyakran járnak Gyulára. A fiatalember elmondta, Enikőnek is köszönhetően nagyon megszerette, imádja Gyulát, a kedvenc városa lett az évek alatt. Ők is várták, hogy ismét megmártózhassanak a fürdő medencéibe. Enikő egyébként korábban gyulai színekben úszott, és több remek eredményt is elért.