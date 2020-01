Sokan jelentkeztek Békés megyéből szakmai versenyre

A fővárost nem számítva Békésben a legmagasabb azon diákok száma, akik elindultak szakmai tanulmányi versenyek megyei elődöntőin. Bár a tavalyinál kevesebb induló van, az 515-es létszám a megyék sorában éllovas maradt, 35 szakmát érintve – tájékoztatott a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

A Szakma Kiváló Tanulója (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) elődöntői három héten keresztül, január 6-a és 22-e között tartanak. A döntő idén is a Szakma Sztár Fesztiválon lesz, áprilisban, Budapesten, a HUNGEXPO területén. Az elődöntőt szervező megyei iparkamara szakképzési osztályvezetője elmondta: legtöbben a szakács, cukrász, pincér és magasépítő technikus szakmákból szálltak ringbe.

– Idén is több szakmával bővült az a kör, ahol a versenyek szervezője az iparkamara. Először vannak a listán a közlekedésipari szakmák, vagy például az irodai titkár. Fontos hangsúlyozni, a döntést az elmúlt évek sikeres szervezői munkája alapozta meg. Ez azt is jelenti, hogy majd a döntőben a pályaválasztás előtt álló diákok sokkal több szakmát ismerhetnek meg, immár hetvenet. Megyei szinten több mint 400 diákot, 7. és 8. osztályos pályaválasztás előtt álló tanulót utaztatunk a legjobbak versenyére a fővárosba – hangsúlyozta Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzési osztályvezetője. Hozzátette, a verseny jelentősége abban is áll, hogy aki a megadott eredményt eléri a területi fordulóban, az mentesül a szakmai írásbeli vizsga alól.