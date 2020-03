Sokan egyéni módon értelmezik a KRESZ-t

Kerékpáros fronton az egyik leginkább meghatározó tényező az, hogy a balesetekben a két keréken közlekedők kiugróan magas arányban okozóként említhetők. Még akkor is igaz ez a kijelentés, ha tudjuk, Békés megyében kedvező tendencia figyelhető meg a biciklisek által okozott balesetek számában, ami 2016 óta folyamatos csökkenést mutat. Nem véletlen, hogy a megyei baleset-megelőzési bizottság legutóbbi ülésén is sok szó esett a bringásokról.

Szintén tény, továbbra is meglepően sokan kerékpároznak ittasan. Az általános körképhez az is hozzátartozik, hogy a biciklik nem megfelelő műszaki állapotúak és többségében az alapvető előírásoknak sem felelnek meg. Az okozók között a személygépjárművek vezetői után a bicajosok következnek, vagyis a második helyen tanyáznak. Ám a dobogó második fokáért ezúttal nem elismerés, hanem feddés jár. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, ha kihagy a figyelem, egy pillanat alatt bekövetkezhet a baj, ami egy életen át meghatározó traumához vezethet.

A rendőrség baleset-meg-előzéssel foglakozó munkatársai minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy javuljon a helyzet. Számos esemény szolgálja például a látni és látszani alapelv megvalósulását, és ezért a baleset-megelőzéssel foglalkozó szakemberek nem restek akár a kocsmákban is kampányolni. A felszolgáló, illetve pultos kezébe nyomják a láthatósági mellényeket, azzal a megfontolással, hogy nyugodtan adják tovább az érintetteknek. Itt az a szemlélet érvényesül, hogy ha már valaki ittasan ül kerékpárra, akkor legalább kacsázás közben látható, észlelhető legyen a gépjárművezetők számára.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság illetékes osztálya évről évre megtartja a megvilágosodás napját, amin a tavalyi esztendőben közel 1900-an vettek részt. Jelentős tömegek mozdulnak meg a helyi, a városi, a megyei és az országos akciókban is, számos rendezvény szolgálja a hiányos kerékpáros eszköztár megfelelővé tételét. Jelenleg tíz iskolában valósul meg baleset-megelőzési oktatás, évi tucatnyi alkalommal lehet számolni.

Mégis, az általános tapasztalatok azt mutatják, hogy a biciklisek kimondottan problémás közlekedők, jelentős részben egyéni módon értelmezik a mindenkire kötelező érvényűen vonatkoztatható szabályokat. Ez utóbbi megállapítás természetesen nem a hivatalos rendőrségi álláspontot tükrözi. A hivatalos statisztikából az olvasható ki egyértelműen, hogy a legtöbb baleset tipikusan városi kereszteződésben, kerékpáros és személygépkocsi között következik be. Utóbbi résztvevőnél meghatározó tényező, hogy a gyorshajtást, illetve relatív gyorshajtást, mint elsődleges baleseti okot az utóbbi időszakban beelőzte az elsőbbségi szabályok be nem tartása, míg a harmadik helyen a kanyarodási szabályok megszegése szerepel.

Az az elsődleges, hogy a bicikli biztonságos legyen

Ha a kerékpárok állapota kerül szóba, akkor van néhány alapvetés, amit nem árt betartani. A biciklinek biztonságosnak kell lennie, ez az elsődleges.

– Meghatározó a gumik állapota. Fontos ellenőrizni, hogy ne legyenek kopottak, repedezettek a köpenyek, és a megfelelő nyomás is kiemelt fontossággal bír – mondja Pap Péter békéscsabai bicikliboltos. Mint fogalmazott, a láncnak is meg kell kapnia a törődést, a megfelelő kenést és persze a fékek, fékbetétek, tárcsák állapotára is érdemes nagy figyelmet fordítani. A lánc kenéséhez teflonos olajak ajánlottak, bár a műszerolaj is jó lehet.

Figyelem, általános igazság következik: spórolni úgy tudunk, ha megóvjuk a járművet. Például, ha valakinek váltós bicója van, akkor ne legyen rest váltogatni, a tárcsák egyenletes kopása és a lánc kímélése érdekében. A keresztbeváltás azonban kerülendő, mivel, ha nem szépen spúrban (síkban) van hajtva, akkor megtörik a lánc, kopik az alkatrész és hamarabb tönkremegy, hamarabb cserére szorul. A jobb minőség nem mindig drágább, érdemes alaposan körbejárni a lehetőségeket és az igényeket, hogy a kettő ötvözetéből élhető, szerethető kompromisszum szülessen.