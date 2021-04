Sokakat vonzott a jó idő a teraszokra Békésben is

A kellemes tavaszi idő tömegeket vonzott a szombaton ismét megnyílt teraszokra Békés megyében is. Sok helyen előfoglalásra is szükség volt, hogy biztosan legyen helyük a kikapcsolódni vágyó embereknek.

Szombaton reggel hét óra után néhány perccel első utunk a békéscsabai piacra vezetett, ahol az agóra előtti teraszon már ültek néhányan, akadt, aki kávézott, mások pedig egy-egy sör mellett múlatták az időt. S persze mentek a nagy beszélgetések, múltról, jelenről és talán már jövőről is. A piac kültéri részében a lángososok előtt a szokásoknak megfelelően jókora sor állt, sokan helyben fogyasztották el kedvenc finomságukat.

– Nagyon szeretem a lángost, egy héten egyszer mindig eszek, de mint a legtöbb étel, ez is frissen a legjobb. Az elmúlt időszakban hazavittük, és megmelegítettük, de szerintem így helyben az igazi – mesélte hírportálunknak a békéscsabai Nagy Attila, aki barátnőjével egy-egy sajtos-tejfölös lángost evett a szombati piaci nap reggelén.

Megható érzés volt látni, hogy jönnek a vendégek

Várkonyi Tibor, a gyulai Várkonyi Bisztró és Bár tulajdonosa kiemelte, szombaton 11 órakor jött el a várva várt pillanat, a vendégek helyet foglalhattak az étterem teraszain, és úgy fogyaszthatták el ételeiket, italaikat.

– Az utcai teraszon 24-en, a hátsón 50-en ülhetnek le kényelmesen. Megható érzés volt látni, ahogy csak jöttek és jöttek a vendégek – ecsetelte. – Kimozdulhattak, és végre terített asztal mellett ehettek, ihattak egy jót, közben jókedvűen beszélgettek. Dolgozóink közül senkit nem küldtünk el akkor sem, amikor csak az elvitel működött. Ezt megtartottuk, de egészen más, amikor leülhetnek az étteremben emberek, és felszolgálóink elegánsan eléjük teszik a tartalmas, szépen díszített, ízlésesen tálalt finomságokat. Nehézségek árán is, de kitartottunk, most pedig abban bízunk, hogy hamarosan bent is fogadhatjuk az embereket.

A tulajdonos reméli, hogy a munkahelyekre is visszatér szép lassan a normális rend, élet, újra fellendül a turizmus, ami nekik vendégeket jelent.

Röviden és velősen: Odaköltözök!

„Odaköltözök!” Ez volt a legrövidebb, de legvelősebb hozzászólás ahhoz, hogy újra kinyitott a békéscsabai Borozó terasza. Nos, álladóan ott ülni azért nem lehet, ugyanis este fél tízig tarthat nyitva a hely. A nyitás hírére özönlöttek a tetszésnyilvánítások és az örömteli hozzászólásik a Borozó közösségi oldalára. Volt, aki azt írta, már készíthetik a hosszúlépéseit, mások a jó hideg csapolt sörről álmodoztak, amiből aztán szombaton valóság lett.

– Megtartottuk a személyzetet, így ugyanazokkal az ismert pultosokkal találkozhatnak vendégeink, mint korábban – emelte ki Gazsó Mátyás, a vendéglátóhely üzemeltetője. – Több baráti társaság már a szombati nyitásra megbeszélte a borozói találkozót. Értékelték a hetet, megbeszélték, hogy kivel, mi történt, nézelődtek a sétálóutcán, és nem mulasztották el a közös lottó feladását sem.

Felkészülhettek a nyitásra

A békéscsabai Gyöngy Presszóban asztalokat foglaltak a teraszra a nyitás napjára. Sokaknak törzshelyük van, és ott szerették volna az „újrakezdést” ünnepelni. Többeknek a reggel hat órai nyitás hiányzott a napindító kávé miatt.

– A két nagytévét is beüzemeltük, egész más társaságban nézni a sporteseményeket, és szurkolni, mint otthon egyedül – mondta Nemes Attila, a szórakozóhely tulajdonosa. – Nagyon jó volt, hogy már egy héttel korábban közölték, mikorra várható a teraszok nyitása, így felkészülhettünk a készletek feltöltésére is. Hosszú ideig megtartottuk pultosainkat, köszönhetően az állami bértámogatásnak is. Bevétel híján azonban két emberünktől rövid időre meg kellett válnunk – ők álláskeresési járadékot kaptak –, de megegyezésünk szerint most visszatértek.

A zárás előtti utolsó nap után tértek vissza

Szombaton délután tettünk egy kört Békéscsaba belvárosában. Elsőként a Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvart kerestük fel, ahol nem sokkal három óra után már több mint félháznyi közönség töltötte kellemes italok és régen várt beszélgetések mellett az időt. Váltottunk néhány szót egy baráti társasággal, öt fiatallal, négy lánnyal és egy fiatalemberrel. A kedves Andrássy gimis csapat Zanócz Gergelyt nevezte ki szóvivőnek, aki elmondta, nagyon hiányoztak már nekik a teraszok.

– Korábban is idejártunk, ez számunkra a legjobb hely Csabán – tette hozzá. Mint elárulta, a zárás előtti utolsó nap is ott találkoztak, így ezért is tartották természetesnek, hogy az Élővíz-csatornára nagyszerű kilátást biztosító vendéglátóhelyre térnek vissza a teraszok nyitás után.

Sós Imre állomásfőnök, a főpályaudvar vezetője elmondta, a szombat reggeli 9 órai nyitásra érkeztek az első vendégek.

– Törzsvendégekről van szó, akik már nagyon szerettek volna újra itt lenni – fogalmazott. Sós Imre kérdésünkre kiemelte, nagyon sok megkeresést és visszajelzést kapott arról, hogy mennyire várják az emberek a teraszok nyitását.

– A szürke téli estéket még csak-csak elviseljük, de amikor kisüt a nap, beköszönt a jobb idő a legtöbben vágynak a friss levegőre, a társaságra – tette hozzá. Az állomásfőnök elmondta, rengeteg előfoglalás érkezett, volt, aki már csütörtökön jelezte érkezési szándékát, de például szombaton kora reggel is kapott megkeresést, és beszélgetésünk közben is befutott még egy újabb foglalás. Így késő délutántól az este fél tízes zárásig telt házzal lehetett számolni.

„Hiányzott már, hogy kimozdulhassunk”

A város felé sétálva láthattuk, hogy a Szent István téren, a Kupakban telt ház van. Ráfordulva az Andrássy útra, az ott található fagylaltosnál sokan álltak sorba és fogyasztottak a jéghideg finomságból a teraszon. A mellette lévő kávézó kültéri részein is jó néhányan kortyoltak a fekete nedűből egy-egy sütemény, ásványvíz, üdítő mellett.

A már említett Borozó teraszán is nagyon sokan voltak. Kohári Tamás és Kohári Péter elárulták, örömmel fogadták a nyitást, nagyon hiányzott már a kimozdulás lehetősége számukra.

Kiss Réka és fia, Árvavölgyi Patrik is kihasználták a jó időt és a teraszok nyitását. Réka hírportálunknak elmondta, fia középiskolásként digitális oktatásban tanul a szentesi Horváth Mihály Gimnázium tanulójaként, ő pedig home office-ban dolgozik.

– Nekünk is hiányzott, hogy kimozdulhassunk, hogy kicsit emberek között lehessünk – tette hozzá. Kiss Réka elárulta, már korábban regisztrált, így nagyon várja, hogy megkaphassa az oltást. Bízik abban, hogy hamarosan rá kerül a sor.

Dunakesziről is érkeztek Békésre

Egy rövid időre átrándultunk Békésre is, ahol az ország első cigány éttermét, a Kira vendéglőt kerestük fel. Ásós Géza, az étterem vezetője és tulajdonosa elmondta, délelőtt 11 órakor nyitottak meg, és onnantól folyamatosan érkeztek hozzájuk a vendégek. Nagyon sokan jöttek környező Békés megyei településekről, például Békéscsabáról, Újkígyósról, Vésztőről, de az ország távolabbi részéről, például a Csongrád megyei Mindszentről vagy Dunakesziről is elautóztak Békésre, hogy ehessenek a vendéglőben.

