Sok ezren követik mindennap Ásós Géza reggeli gasztrovideóit

Óriási népszerűségnek örvendenek Ásós Géza reggeli videói a Facebookon. Az ország első cigány étterme, a békési Kira vendéglő vezetője mindennap, általában 7 óra 20 perc körül mutatja be, hogy miként készülnek az aznapi, roma jellegzetességeket is magukon viselő ételek.

Hétfőn reggel fél hat után tíz perccel érkeztünk meg a békési Kira vendéglőhöz. Ásós Gézáék ekkor már jó ideje dolgoztak, hogy előkészítsék az aznapi menühöz a hozzávalókat, a szükséges alapanyagot. Piros paprikás, zöldborsós karfiolleves, rántott szelet zöldséges rizzsel, kelkáposzta-főzelék kolbásszal és hagymás karaj Géza módra a napi kínálat.

– Az A és a B menüt általában már előző csütörtökön kitaláljuk a következő hétre. Mindkét esetben arra törekszünk, hogy a lehető legszélesebb réteg kedvenceit főzzük, süssük; olyan ételeket, amelyek között mindenki talál kedvére valót, és a gyengébb gyomrúak is fogyaszthatják – árulta el Ásós Géza, miközben elkezdték készíteni a levest. – A C menü már érdekesebb kérdés, amit akár nevezhettünk volna cigányos menünek is. Abban a fogásban jobban dominálnak a fűszerek, és gyakran húsosabbak is az átlagosnál.

Ezt általában az előző nap találom ki, amikor bemegyek körülnézni a békéscsabai vásárcsarnokba, vagy a város elismert hentesüzletébe, Kácsiékhoz, azaz Kovács Istvánékhoz – tette hozzá. A Kira vendéglő vezetője elárulta, rengeteg javaslatot, ötletet és megkeresést is kapnak a C menüvel kapcsolatban, amit igyekeznek beépíteni a mindennapokba.

– Egyrészt nem szeretnénk, ha gyakran ismétlődnének az ételek. Persze akad néhány fogás, amit szinte kötelező viszonylag gyakran elkészíteni, hiszen annyian kérik – ecsetelte. – Másrészt nagyon fontosak számomra a visszajelzések, természetes, hogy figyelembe veszem azokat a munkám során. A C menü készítését egyébként minden hétköznap és szombaton reggel – vasárnap szünnapot tart a kis csapat – élő Facebook-videóban mutatja be Ásós Géza. A bejelentkezések óriási követőtáborral bírnak.

A népszerű tévéműsor után jött az ötlet

– Általában 7 óra 20 perc körül jelentkezünk be az oldalon. Amikor egy kicsit késtünk, már érkeztek a kérdések, hogy mikor kezdünk végre – mondta Ásós Géza, miközben kollégáival közösen a kelkáposzta-főzelék előkészítésével kezdett foglalkozni. Mint elmondta, a Dikh Tv-n heteken keresztül, minden vasárnap délben mutatta be, hogy miként dolgoznak, melyek a jellegzetes cigány ízek.

– Harminchárom epizódot láthatott a közönség, azt hiszem, hogy amit lehetett, kihoztunk a műsorból. Amikor befejeztem a programot, rengeteg megkeresés érkezett, hogy valamilyen módon nem folytatnánk-e. Ekkor született meg az ötlet, hogy minden reggel láttassuk, miként is készül a C menü – árulta el. – Nem titok, hogy a marketingünkben is szerepet játszanak a videók, hiszen szeretnénk népszerűsíteni a menüinket. A járványhelyzet sok mindent megnehezített, így még inkább szükség van arra, hogy a lehető legtöbb emberhez eljussanak az információink.

Komoly rajongótáborra leltek a videók

A videókat rövid idő alatt nagyon sokan megkedvelték. Akadt olyan bejelentkezés­, amelyet több mint 1200-an figyeltek egyszerre élőben. Egy-egy poszt pedig mindig többezres­, általában több tízezres­ nézettséget ér el, a csúcsot az a videó tartja, közel több mint 60 ezres megtekintéssel, amelyben Géza lepényt készített.

– Bevallom őszintén, minket is meglepetésként ért, hogy mennyien kíváncsiak arra, amit csinálunk. Békés városa mellett a megyéből, az egész országból és még külföldről is sokan követnek minket – mesélte kérdésünkre Ásós Géza.

– Floridából és Kanadából is nézik, hogy miként főzzük, sütjük a C menüt. Ez nagyon komoly elismerés és megtiszteltetés. Kaptunk olyan visszajelzést az Egyesült Államokban élő magyaroktól, hogy utoljára a nagyszüleiknél látott olyat, ahogy nálunk készülnek az ételek. Régi szép emléket idézett fel számukra mindez.

Ásós Géza elmondta, hogy hétfőre ezúttal C menüként hagymás karaj készül Géza módra. Az ételben fontos szerepet kapott a szalonna, a vöröshagyma, természetesen a karaj és még egy kis saját készítésű kolbász, valamint sajt is került a hússzeletek tetejére, hogy azok még ízletesebbek legyenek.

A pisztrángot hamar megkedvelte a nagyközönség

– Ahogy korábban említettem, akadnak olyan fogások, amelyeket szinte kötelező bizonyos időközönként ismételni. Ilyen a pisztráng is, ami szintén a C menüben szokott szerepelni – folytatta a gondolatot Ásós Géza. – Sok vendéglátóhelyen nem szívesen szerepeltetik az étlapon ezt a halat, mert egyáltalán nem olcsó. Számomra viszont fontos, hogy a közönségünk kedvébe járjunk. Valószínűleg az a nap nem hoz profitot, de néha akadnak fontosabb szempontok is. Nem mondom, hogy ezt mindennap meg tudjuk tenni, de akad, amikor ennyit el kell bírnunk.

Géza ennek kapcsán megemlítette, hogy korábban az építőiparban „nevelkedett”, sokáig abban az ágazatban dolgozott, és bár jó pár éve a Kira étterem vezetésével foglalkozik, még mindig akadnak olyan munkái a gipszkartonozásból, amit a mai napig nem fizettek ki.

– Megedzett az akkori időszak – tette hozzá Ásós Géza, aki nem titkolta, jóleső érzés számára, hogy munkatársainak ugyanazt a bért tudja fizetni, mint a járvány okozta gazdasági nehézségek előtt, de sajnálja, hogy emelésre nincs lehetőség.

Közmunkástól a gyárigazgatóig többen rendelnek

Közben fogyatkozni kezdett a gázpalackban a nafta, így Géza hívta régi barátját, a gázfutári szolgáltatással is foglalkozó Barta István Zoltánt, aki alig 10 perc alatt már le is szállította a teli palackokat.

– Minden héten négy-öt palackot használunk el a főzéshez, sütéshez – mondta ennek kapcsán a vendéglő vezetője.

S hogy milyen érdekes és különleges is az élet, azt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a menü rendelői között a közmunkástól a gyárigazgatóig számos réteg megtalálható. További különlegesség, hogy akadnak olyanok, akik mindennap, hétfőtől péntekig az állandó kínálatban szereplő rántott szeletet kérik. A Géza-féle ételek közül egyébként a füstölt csülkös pacal a legnépszerűbb­, második a birkapörkölt és a pisztráng, míg a harmadik helyen a különböző burgerek állnak.

– Tavaly, a járványhelyzet miatti szigorításokkal párhuzamosan költöztünk vissza a békéscsabaiból a békési vendéglőbe – ecsetelte Ásós Géza. – Kezdetben a megyeszékhelyről rendeltek több menüt, mára fordult a kocka, és inkább helyből kérik többen az ételeinket.

Később még beszéltünk arról, hogy a megye mellett Szegeden is mennyire népszerű a Kira vendéglő, szót ejtettünk a tervekről, az éttermek nagyon várt, de egyelőre több mint kérdőjeles nyitásáról, majd 7.21-kor elkezdődött a szokásos Facebook-videó a Géza-féle hagymás karaj készítéséről.