Sok ezren keresték fel a Körös-völgyi Sokadalmat

Huszadik alkalommal rendezték meg a Körös-völgyi Sokadalom elnevezésű, három napon át tartó programsorozatot Gyulán, a vár előtt kialakított sokadalmi téren.

A Dél-Alföld népművészeti ünnepén ezúttal is sok ezren vettek részt. Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, a sokadalomnak több fontos üzenete is van.

– Jó érzés számunkra, hogy a rendezvény valamennyi napján rengetegen voltak. Az emberek kikapcsolnak, kicsit ellazulnak, jól érzik magukat. Ami számomra csoda, hogy eljön a nagymama, a nagypapa, a gyermeke és az unokája. Rendezvényszervezőként aligha lehet nagyobb öröm, hogy mint az, hogy a legkülönbözőbb korosztályokat meg tudjuk szólítani. Persze célunk is, hogy minden generáció számára legyen látnivaló, miközben – és ez szintén nagyon lényeges – a közreműködők is jól érzik magukat. Az Országos Gyermektánc Fesztivál gálájának résztvevői pénteken este felléptek, szombaton délelőtt pedig benépesítették a teret egy vidám csapatjátékkal. A gyerekek egyébként is remekül érezték magukat dédszüleik játékaival, a kötélhúzással, a csoszogival, a célba dobással és a kézzel hajtott körhintával. A kukorica morzsolása és méricskélése ugyancsak nagyon népszerű volt a legkisebbek körében. Érezni, hogy az emberek ösztönösen érdeklődnek kultúránk iránt – tette hozzá Pál Miklósné, aki kitért arra, hogy a három nap alatt több mint száz kézműves mutatta be és kínálta minőségi termékeit.

Idén is megrendezték a Határ Menti Összművészeti Fesztivált, Békés Megyei Táncosok Találkozóját és Békés Megyei Néptáncgálát. Volt kiállítás „Dél-alföldi viseletek régen és ma” címmel, illetve számos gyermekprogrammal is készültek.

Előzmény:

Megnyílt a Gyulai Várszínház, elkezdődött a fesztivál