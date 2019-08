Sok ezer órát szolgált a gyulai egyesület

Tájékoztatót adott tavalyi évben végzett munkájáról a Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület a fürdővárosi képviselő-testület legutóbbi ülésén.

Mint kiderült, a rendőrséggel és a határrendészettel közös szolgálati órák száma elérte a kétezerret az elmúlt esztendőben. A saját szervezésű órák száma 2300 volt, ebből a vízi tagozat Szanazugban a nyári idény alatt közel háromszáz órát teljesített. A téli időszakban az ökumenikus szervezettel közösen dolgoznak. A nyári szezonban a közterület-felügyelőkkel több mint 50 órát töltöttek közös szolgálatban, amihez hozzáadódott még a 24 órás telefonos ügyelet, 8760 óra. Az egyesület 2018-ban összesen 13 ezer 410 órát teljesített.

Tájékoztatójukban kiemelték: az önkormányzattal napi kapcsolatban vannak, a város pedig anyagilag is segíti a munkájukat. A Pintér Sándor elnök által jegyzett anyagból kiderül az is, hogy Gyula lakossága és a tanyán élő emberek szubjektív biztonságérzetének erősödéséhez is igyekeznek hozzájárulni.

Részletesen szóltak arról, milyen rendezvényeken végeztek munkát. Segítették a víz világnapját, a Végvári Napokat, a Pálinkafesztivált, az autómentes napot és a helyi futóversenyt.

Részt vesznek a tanyaprogramban is, heti rendszerességgel látogatják a külterületen élőket. Iskolakezdéskor Gyulán és Gyulaváriban ugyancsak segítik a balesetmentes közlekedést, mindenszentekkor a rendőrséggel látnak el közös szolgálatot. Az idősek klubjában továbbra is tartanak felvilágosító előadásokat a szépkorúak részére a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályával közösen. Pintér Sándor ezt követően a közeljövő terveiről is beszámolt.