Sok ezer kilométert utazott az adomány Békéscsabáig

Több köbméternyi adománnyal lepte meg a békéscsabai Degré utcában található Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ lakóit a közelmúltban Stefan Burger és Suhajda László, illetve Mikus Éva, Gyula város kiváló polgára. Stefan Burgerék az Angliában élő magyarok, Mikus Éva az Ausztriában tett felajánlásokat vitte el az intézményhez.

Suhajda László és Stefan Burger egész Magyarország, de elsősorban Békés megye területéről szállít csomagokat az angliai magyar közösségek számára. Londontól Manchesterig hat helyre visznek például gyulai és békéscsabai füstölt árukat az ottani üzletekbe, minden héten átlagosan hétezer kilométert tesznek meg, hogy a finomságok célba érjenek.

– Miután hazaúton előfordul, hogy üresen jövünk, felmerült annak lehetősége, hogy hazahozzuk a szigetországban élő magyarok adományait. Erről meg is állapodtunk az ottani Most Élsz Alapítvány vezetőivel, így legutóbb három köbméter, elsősorban ruhákból és játékokból álló csomagokat juttattunk el a Degré utcai szociális központnak – árulta el Stefan Burger. – A megajándékozott intézmények kiválasztásában mi is részt veszünk. Fontos számunkra, hogy a segítség oda kerüljön, ahol a legnagyobb szükség van rá.

Mikus Éva pedig auszt­riai felajánlásokkal érkezett, amelyekben szintén elsősorban ruhák, játékok, valamint hasznos eszközök szerepeltek, illetve a dolgozóknak kávéval kedveskedtek. Éva fő támasza az ausztriai adományok célba juttatásában a Loost Család volt.

Az akció pedig folytatódik, hiszen jövő héten várhatóan Angliából tartós élelmiszerekből álló adományok érkeznek majd az említett alapítvány és Stefan Burgerék jóvoltából a megyébe.

Stefan Burger hírportálunknak elmondta, Mikus Évával közösen elkötelezettek a karitatív tevékenység irányában. Egyebek mellett nyugdíjas otthonokat, a békési Dr. Illyés Sándor intézményt is felkeresik majd ilyen céllal. Stefan és László pedig úgy tervezi, hogy Böjte Csabával is felveszik a kapcsolatot, hogy az atya által létrehozott Dévai Szent Ferenc Alapítvány otthonaiba is eljuttassák az angliai magyarok nagy szeretettel összeadott adományait.

S ezzel még nincs vége az önzetlen segítségnek. Stefan párja, Komlósi Kata előadóművész. Ők ketten már gyereknapra szerettek volna a Degré utcai otthon számára egy műsorral kedveskedni, amit a járványhelyzet miatt el kellett halasztani, de Kata abban bízik, hogy művésztársaival közösen hamarosan megtarthatják a programokat, és így örömet szerezhetnek a lakók, a gyermekek, fiatalok számára.