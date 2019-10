Sok ezer fiatal dönt a jövőjéről a vásáron

Hazánkban 70,2 százalékos a foglalkoztatási ráta, a munkanélküliség pedig 3,4 százalékos. Előbbiben Békés megye ugyancsak közelít a 70 százalékhoz, míg a munkanélküliség 4,4 százalékos, ami kedvezőbb az uniós átlagnál – közölte a kedden megkezdődött pályaválasztási vásáron, Békéscsabán Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium (PM) foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára.

A CsabaParkban életre hívott nagyszabású, kétnapos rendezvényen 35 középfokú és öt felsőfokú oktatási intézmény, a kereskedelmi és iparkamara, közigazgatási szervek, pályaorientációt is segítő szervezetek, valamint harmincnyolc munkáltató is képviselteti magát, így összesen száz kiállító mutatkozik be. A Békés Megyei Kormányhivatal által szervezett programra, a megye legnagyobb pályaorientációs eseményére 3500 általános iskolás diák eljutását szervezett buszokkal teszik lehetővé, 1900 fiatal pedig, 9 szakirányban tárlatvezetés keretében ismerheti meg a kiválasztott irányban oktatást nyújtó középiskolát.

Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott köszöntőjében elmondta, a lehetőség nem más, mint esély a döntésre és az érvényesülésre.

– A döntés viszont felelősséggel jár, ami a felnőtt embert jellemzi, aki kitart az álmai mellett, és megvalósítja azt, amit álomképeiben megjelenített – ecsetelte. – Békés megye az otthonunk, szeretjük a megyét, itt élünk, itt álmodunk, és van lehetőségünk tenni érte. A fejlődés érdekében új tartalommal kell megtölteni a megyét, mint álmot, mint felelősséget, mint döntést.

Hangsúlyozta, a kormány soha nem látott támogatást nyújt Békés megyének, de el kell mondani a fiataloknak, hogy fontos a felfedezés, fontos, hogy világot lássanak, majd visszajöjjenek, itt maradjanak.

Dr. Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kiemelte, a gazdaságban napjainkban jelentős szakemberhiány mutatkozik. Emlékeztetett, a képzés fontos terepe annak, hogy a gazdaság teljesítőképessége tovább erősödjön.

Bodó Sándor a munka-erőpiaci teendők ismertetés kapcsán elsőként a képzést emelte ki. Mint mondta, minél jobb képzettséggel, illetve magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik valaki, annál nagyobb az esélye az elhelyezkedésre. Szólt a képzésre épülő gyakorlati tudás jelentőségéről, a tudás folyamatos fejlesztésének fontosságáról.

Kitért arra, hogy hazánk középső régióiban szinte nincs munkatartalék, miközben másutt az elvándorlás okoz gondot. Utóbbi tényező ellensúlyozásának lehetősége kapcsán a helyi értékek felkutatásának fontosságát emelte ki. Emlékeztetett arra, hogy Békés megyében is elkezdődött a munkaerő-piaci reformprogram, melynek részeként megtalálják azokat a munkáltatókat, akik nyitottak a felkészített munkaerővel történő találkozásra. Hozzátette, szakembereik megtalálnak mindenkit, akik rejtett tartalékot jelentenek.

A fiatalok és a munkaerő-piacra visszatérő kismamák is idetartoznak.