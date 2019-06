Sok emlékezetes történet köti össze ma is az egykori katonacsapat tagjait

Volt egyszer egy fürjesi katonacsapat, a Honvéd Zalka SE. A labdarúgó-egyesület 1969–75 között létezett, megye II.-es bajnokságot is nyert. Az 1974-es gárda a minap 45 éves találkozóját tartotta Kondoroson, Kunstár János középhátvédnél. Aki tíz napon át fogdaőr kíséretében járt edzésre, és így ment játszani a megyei katonaválogatottba is. Az edző az akkor 35, most 80 esztendős Sebestyén János volt. A csapat „Győzünk vagy meghalunk!” jelszóval vonult ki a pályára.

A házigazdát említettük, kezdjük is az ő sztorijával. Kunstár János (Kuna) aggregátoros gépkocsivezető volt a laktanyában, és egy szép napon munkája nem lévén, hazaszökött a szolgálatból. Lebukott, és tíz nap fogdát kapott. Vigyázzmenetben kellett elhaladnia a század előtt, majd örökre leadnia a futballszerelését. – Az edzőnk nem tartózkodott ekkor a laktanyában, visszatérve tudta meg, mi történt – emlékezett Kuna. – Elintézte, hogy visszakapjam a szerelésem, és fogdaőr kíséretében az edzéseken részt vegyek. Sőt, ekkorra esett a magyar–holland utánpótlás-mérkőzés a Kórház utcában. Az előmeccset a megyei katonaválogatott játszotta az Előrével. A katonacsapatban játszottam, de ott is szigorú őrzés alatt, a találkozó után pedig visszakísértek a fogdába. Sebestyén János a geszti Tóth Mihály nem mindennapi esetét elevenítette fel. – Az 1973-as őszi bevonuláskor érkezett az alig 160 centi magas, de félelmetesen jó támadó. Igazi őstehetség, aki imádott focizni – ecsetelte az edző. – Észrevettem, hogy mint katona, mindennap szomorú, elkülönül. Megkérdeztem tőle, mi a problémája. Nyíltan elmondta, juhász volt a faluban, és hiányzik neki a nyája. Ilyet még nem hallottam, gondolkoztam, mit tegyek. Mivel én voltam a parancsnoka, elmondtam neki, hogy a hétvégén hazautazik Gesztre, és elhozza a juhászbotját. Közben megszerveztem, hogy Köröstarcsáról beszerezzünk tíz birkát a nagy, bekerített laktanya udvarára. Misinek kellett felügyelni rájuk. Többé nem volt elkenődve, remekül focizott, rúgta a gólokat. Jelenleg is az 50–60 birkáját legelteti Geszt határában. Több találkozónkra ő ajánlotta fel a pörköltnekvalót. Egy másik Tóth Mihály is érkezett az 1973-as őszi bevonuláskor, mégpedig Csorvásról. Mint mindig, az idősebbek odamentek az edzőhöz. „Főnök, ez ki, honnan jött, milyen lábas?" – tudakolták. Elmondtam nekik, a fiú borzasztó technikás, kétlábas és könnyedén dekázik akár százig is – mesélte Sebestyén János. – Az első edzésén mondtam Misinek: fiam, te most százig dekázol. Ijedten visszakérdezett: „mester, de hogyan? Még a tíz is nehezen megy." Nem baj, barátom, három biztosan megy. Én számolok, és elmondom, hogy idő híján csak 98-tól. Így meglett a száz. Misi nemcsak remek futballista volt, hanem a Magyar Néphadsereg háromszoros kiváló katonája lett, őrmesteri rangban szerelt le. A fürjesiek 1973 őszén bajnokit játszottak Orosházán. A mérkőzés után az eltávozásra menő játékosokat visszahozták Békéscsabára – már aki ezen a környéken lakott –, hogy ezután innen menjen mindenki az útjára. – Ahogyan leszálltak a játékosok az autóbuszról, láttam, hogy csak ketten maradtak fent, akiknek nem volt eltávozási engedélyük. Az egyik Vágási István volt – emlékezett az edző. – Kérdem tőle: és te, Pista? „Főnök, nekem még este nyolcra vissza kell mennem szolgálatba, de lenne egy kérésem" – állt elő a farbával. „A menyasszonyom Békésen, az Omnia Presszóban dolgozik (azóta már 43 éves házasok), és ma van a születésnapja. Egy csokor virágot szeretnék átadni neki, hogyan tudnám ezt megoldani?" – Úgy, hogy odavisszük – válaszoltam. Ekkor megszólalt a buszvezető katona: „Jelentem, a menetlevelem a Békéscsaba–Orosháza–Békéscsaba útvonalra szól." Nem baj, indulj Békésre! – parancsoltam. Pista a virágot átadta, visszaértünk időben, csak a menetlevél zárásánál 30 km plusz mutatkozott. Mondom a katonának, oszd el kétfelé Békéscsaba és Orosháza között, én pedig, mint kocsiparancsnok, aláírtam a menetlevelet. Ezzel vállalva a felelősséget – hangsúlyozta a tréner. – Csakhogy év végén hadosztály szintű ellenőrzést kapott a szállító szolgálat, visszamenőleg tételesen végignézték a menetleveleket, főleg a sportjáratoknál. Telefonáltak, hogy menjek az egyik ellenőrzést végző századoshoz, akit jól ismertem, tudtam azt is, hogy csorvási születésű. Kérdezte tőlem a többlet okát. Azt feleltem, hogy ezen a napon biztos ennyi volt a távolság, ha aláírtam a menetlevelet. Talán rossz a kilométeróra, tettem hozzá. „Hát mielőbb nézessék meg!" – felelte. Így megúsztuk ezt a kerülőutat.

A Honvéd Zalka SE 1973–74-ben megnyerte a megye II. Keleti-csoportját. Az 1974-es őszi időszakban veretlenül állt az élen, 13 mérkőzésből 10 győzelmet szereztek, és három döntetlent értek el. Negyvennégy gólt rúgott, és csak tízet kapott a gárda. Bajnok már nem lehetett, mert 1975 februárjában a Honvédelmi Minisztérium Sportosztálya megszüntette az egyesületet, Sebestyén János pedig leszerelt. A kondorosi találkozón Sebi papa létszámellenőrzést tartott. Örömmel állapította meg, hogy az elmúlt egy évben senki nem ment el közülük. A 22 fős keretből korábban eltávozottakra, Ecker Józsefre, Kimpián Árpádra, Nagy Sándorra, Viszkok Mátyásra, Hornok Péterre és Gedó Jánosra főhajtással emlékeztek. – Negyvenöt év nagy idő, de a csapategység még mindig töretlen – hangsúlyozta a mester. – Abban az időben több edzőkollégám megkérdezte, milyen trénernek lenni egy katonacsapatnál. Azt válaszoltam: ezeket a játékosokat már nem kell megtanítani alaptechnikai dolgokra, hiszen képzett labdarúgók. Rendszeres edzéssel azonban kitűnő erőnléti állapotot kell elérni, meg kell találni a csapaton belül egy-egy játékosnak a képességének megfelelő helyét. És a legfontosabb mindezek után a csapategység megteremtése. Ha ez megvan, mindenen átsegít. Én személy szerint igen büszke voltam ezekre a sorkatona labdarúgókra, mert tudtam, láttam, milyen kemény és kimerítő szolgálati feladatokat látnak el az ország légterének védelmében. Adott esetben pedig a vadászgépek irányításában. Itt tévedni nem lehetett! Láttam az egyenruhájukra tűzve a Magyar Néphadsereg Kiváló Katonája jelvényeket, sőt nem egynek kétszeres, háromszoros címe volt. Ezt elérni óriási eredménynek számított a magas követelményszint miatt, hadseregszinten sem sokan büszkélkedhettek ezzel. Rózsa Zoltán a passzokkal lett a legjobb a gólgazdag meccsen Sebestyén János elmondta, 1974 tavaszán bajnoki mérkőzést játszottak a Lőkösháza ellen Békéscsabán, a Vasas SC feketesalakos pályáján. (A Honvéd-pálya akkor készült a Partizán úton, ma Honvéd utca.) Az ellenfél talán még soha nem futballozott salakon, szinte féltek rálépni is. Futni nem is mertek. Így aztán a végeredmény 10:1 lett a Honvéd Zalka SE-nek. A mérkőzés után Rózsa Zoltán el volt keseredve, hogy ő egyetlen gólt sem rúgott. Sebestyén János azzal vigasztalta: Zolikám, itt ma nem az volt a jó játékos, aki gólt rúgott, hanem aki nem. Így te lettél a mezőny legjobbja. Az öt gólpasszoddal.