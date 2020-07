Sok családot hívtak meg az orosházi babaköszöntőre

Szerdán pótolták az elmaradt tavaszi babaköszöntőt, a Petőfi művelődési központba 98 gyermek kapott meghívást szüleivel.

A városnak ők azok a legfiatalabb polgárai, akik 2019. második félévében születtek. Már az ajtóban apró ajándékokkal várták őket, a meglepetés csomagban pedig babanapló, 18 ezer forintos utalvány, valamint köszöntőkártya lapult.

– Öröm számomra, hogy köszönthetem a legifjabb orosháziakat. A legnagyobb boldogság a világon az, amikor gyermek érkezik egy családba. Felelünk egy aprócska életért, az ő testi-lelki jólétéért, és ez rendkívül nehéz feladat, mégis gyönyörű, semmihez sem fogható. Sok orosházi család részesül ebben a hatalmas ajándékban, és remélem, évről évre egyre több gyermek születik városunkban – fogalmazott Dávid Zoltán polgármester. Köszöntőjében kiemelte, egy város akkor él igazán, akkor van jövőképe, ha zajosak a játszóterei, az óvodák és iskolák udvarai.

Orosháza önkormányzata azért indította el babaköszöntő programját, mert így is támogatni akarja az orosházi családokat.

– Képviselőtársaimmal fontosnak tartottuk azt is, hogy megmutassuk, osztozunk az önök örömében. Most is készültünk ajándékcsomaggal, ezt még a vírus sem tudta felülírni, kérem, fogadják olyan jó szívvel, mint ahogyan mi adjuk most át – mondta a városvezető.