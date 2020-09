Simonyi Imrére emlékeztek a fürdővárosban

Születésének századik évfordulója alkalmából Simonyi Imre – József Attila-díjas – költőre emlékeztek a napokban Gyulán. A több programelemből álló rendezvény az alkotóról elnevezett téren, a poéta szobránál kezdődött, majd a városi könyvtár Simonyi-termében folytatódott.

Mindkét helyen Magyari Barna költő, újságíró, a művész barátja idézte meg személyes élményein keresztül Simonyi Imre életművét.

Simonyi Imre, eredeti nevén Szmola Imre Simonyifalván született 1920. szeptember 14-én és 1994. február 10-én hunyt el Gyulán. Magyari Barna nem is véletlenül adta előadásának a Gyula az itthon, Simonyifalva az otthon címet.

Az Annabring-házban látta meg a napvilágot, édesanyja Annabring Mária sváb származású, édesapja Szmola Imre szlovák származású volt, otthon magyarul beszéltek, így ő is tiszta magyarnak vallotta magát. Az ’56-os gyulai eseményekben is szerepet vállalt, amiért szankcionálták.

Magyari Barna a ”80-as években kötött barátságot a költővel, akinek számos „érdekes” jó tanácsa volt. Simonyi Imre sosem volt házas, mert azt mondta: ha szerelmes leszel és megházasodsz, azt fogod megvalósítani, amit a nő akar, és sosem lesz belőled költő. Hogy fokozza az összhatást, azt is hozzátette, hogy kéthetente legalább három nőt kell a férfinak az ágyába csábítania. Ehhez képest egyébként életét és költészetét is egy viszonzatlan szerelem határozta meg. Rajongott Mezei Máriáért, akivel a helyi színkörben találkozott először. A színésznő tíz évvel volt idősebb Simonyinál, és éppen a korkülönbségre hivatkozva utasította vissza a férfi közeledését, hiába írt a költő számtalan verset hozzá. Simonyi Imre csalódottsága akkor vált csak igazán naggyá, és dagadt szinte felháborodássá, amikor a nő másodszor is férjhez ment, egy nála húsz évvel fiatalabb férfihoz.

A színkör mellett a másik fontos hely az életében a Százéves cukrászda volt. Élete végén megadatott neki, hogy a Dob és a 48-as utca után a cukrászda épületében található önkormányzati lakásban éljen.

A költő 1974-ben megkapta a József Attila-díj II. fokozatát. 1991-ben Gyula rendszerváltás utáni első díszpolgára lett. Magyari Barna előadásában további számos érdekességet osztott meg az alkotóról.