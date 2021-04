Sikert sikerre halmoz a csabai fiatal filmje

A film a 9. Friss Hús Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába is bejutott, sőt, operatőrének a diákfilm-kategória fődíját is meghozta. Az alkotást május végétől egy fővárosi mozi is műsorára tűzi, és az alkotók remélik, ez csak a kezdet. Kőváry Dániellel a valóra vált és még dédelgetett álmairól beszélgettem.

– Hogy került a filmes szakma közelébe?

– Egészen kicsi korom óta mozifilmeket nézek, később érdekelni kezdett a stop motion, azaz a képkockánként rögzített mozgókép. A nevelőapámmal apró bábukat, legófigurákat állítottunk be és fotóztunk le, így összehozva egyszerű kis filmeket. Ez volt az első löket, aztán a következő az Andrássy gimiben induló médiafakultáció. Bevallom, nem nagyon szerettem tanulni, ez volt az egyetlen tárgy, ami érdekelt, és Barát Tünde tanárnő vezetésével diáktársaimmal izgalmas projektekben vehettünk részt. Ha ő nincs, valószínűleg másfelé vezet az utam. A filmezés körül forgott az életem, az iskola diákfesztiváljaira, programjaira is sok munkát készítettem. Persze számított, hogy a filmes terveimtől anyukám sem kapott frászt. Semmilyen nyomás nem volt rajtam.

– Mesélne a Diszkó Diktátor filmjükről?

– A Metropolitan Egyetem mozgóképes alapszakának záróakkordjaként készítettük el tavaly, még a pandémia előtt. Tulajdonképp’ ez a diplomafilmem. A fő témája a zene, talán mert a családom által sok-sok muzikális behatás ért, amik máig inspirálnak. A film egy apa-fia kapcsolatot dolgoz fel, a fiú próbál megfelelni, ugyanakkor el is szakadna, függetlenedne már, mindez konfliktusokat generál. A helyszín egy lepukkant lemezbolt, jelképezi is az édesapa karakterét, aki hajdan nagynevű DJ volt, mára azonban kiégett. A romhalmazba konzerválta zenei múltját, közben boltja alatt egy romkocsmaszerű klub is működik. Ennek is ura a „fater”, aki igyekszik diktálni az ízlést. Nincs a filmben semmilyen talány, zenei légkörben zajló, hétköznapi macska-egér játékról van szó, aminek a végén a szereplők rájönnek, hogy nem is különböznek annyira…

– Zökkenőmentes volt a forgatás?

– Reggeltől estig dolgoztunk, de sokat agyaltunk előtte, igyekeztünk kitalálni egy költség-és időhatékony menetrendet. A sztori nem bonyolult, ám több helyszínen forgattunk: a lemezbolt és a klub a valóságban két különböző címen található. Nyitvatartásaik miatt főként csak vasárnap tudtunk ott lenni. Amikor a Diszkó Diktátor elkészült, éreztem, hogy valami különleges született, de nem hittem volna, hogy amit én látok benne, azt más is fogja.

– Azóta sikert sikerre halmoz a film. Mi fontos ezen a pályán a tehetségen, inspiráción túl?

– A kitartás, mert eleinte általában kevés pénzzel kell gazdálkodni. Ajtókat kell nyitogatni, a harmadik „nem”-nél sem szabad feladni. Aztán meghatározó a csapat. A Diszkó Diktátor 16 percébe rengeteg ember munkája sűrűsödött. Szerencsém volt, az egyetemen megismertem Barna Mátét, akivel többször dolgoztam együtt, jóbarátok lettünk, nem volt kérdés, hogy őt választom operatőrnek. Szereplőként az apa karakterét volt a legnehezebb megtalálnom, de végül ráleltem Paizs Miklósra, az underground szféra egyik jelentős alkotójára. A fiatalabb szereplők könnyebben körvonalazódtak. Diplomafilm révén sokan álltak mellém, és mázlink volt, hogy még a pandémia előtt fel tudtuk venni a jeleneteket. A munka veleje nyolc napot ölelt fel, a kilencediken bezártak mindent.

– Ha jól tudom, a járvány miatt merész döntést is hozott…

– Az alapszak után elhatároztam, kihagyok egy évet, mert nem akartam úgy járni egyetemre, hogy csak digitálisan követhetem nyomon az órákat, ezt a mesterséget otthonról nem lehet megtanulni. Amikor tavaly februárban leforgattuk a Diszkó Diktátort, egynapi munka kimaradt. Ennek ellenére is össze tudtuk vágni, lediplomáztam vele. Augusztusban aztán a pótforgatást is megejtettük, elindulhatott a tényleges utómunka. Szeptembertől novemberig sem unatkoztam: tökéletesítettem a filmet. Közben izgalmas események zajlottak: az Agapé című alkotás, amelynek vágója lehettem, szerepelt a cannes-i filmfesztiválon, most bejutott a moszkvaira. (Kőváry Dániel jelenleg is az orosz fővárosban tartózkodik). Elérkeztem a mesterszak felvételijéhez is, most arra készülök teljes erőbedobással.

– Rendező lesz?

– Nem ez a fő irány, de a saját diplomafilmemnél kipróbáltam magam ebben a szerepben is. Leginkább a vágói rész érdekel, ami egy „láthatatlan” munka, mégis talán az egyik legfontosabb. Lehet vele gyomlálni, hangsúlyozni, elrejteni, kidobni. Fontos dolgok dőlnek el a vágóasztalon: izgalmas a munkafolyamat, nagyon szeretem. Minél több projektben igyekszem részt venni.



– Van más is, ami a filmezésen kívül kikapcsolja, feltölti?

– A legjobb barátommal, Benjáminnal DJ-zünk, Diszkózsúr néven fut a duónk. Most ugyan nincsenek bulik, de ha újranyitnak a szórakozóhelyek, folytatjuk tovább. Zenei vonalon a francia elektronikus világ érdekel, meg a funky, amire lehet táncolni. A Diszkó Diktátor zenei világa is felvette ezt az általunk kedvelt fonalat.