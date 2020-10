Sikeres vadászati alkalmassági vizsgát tettek a megyei Dianák

Több éve oktatnak ingyenesen vadászkutya-vezetőket Békésben a megyei vadászkamara támogatásával. Idén országosan is egyedülálló módon csak Dianáknak, azaz vadászhölgyeknek is indult ilyen tanfolyam, melynek tagjai nemrégiben tettek sikeres vadászati alkalmassági vizsgát.

Egy vizsga előtti főpróbára hírportálunk is elkísérte a jelentkezőket, melyre a mezőberényi vadászháznál gyűltek össze a résztvevők, akik a találkozó után együtt indultak el a város határában lévő bányatavak mellé. Itt egy erdős, fás résszel határolt hatalmas rét adta a képzés helyszínét, ahol többórás gyakorlás várt a kutyákra és gazdáikra is. A helyszínen Poroszlai Róbert, a megyei vadászkamara kinológiai szakbizottságának elnöke és a bizottság tagjai adtak utasításokat a feladatok elvégzéséhez. A szakember elmondta: kétféle képzés van, sebzett- és nagyvad-utánkereső, valamint apróvadas.

Ez utóbbi kezdődött el megérkezésünk után nem sokkal, ahol a résztvevők kisebb csoportokat alakítottak, majd nekikezdtek a különféle feladatok megoldásának, gyakorlásának. Az engedelmességi feladatoknál többek közt az előreküldést, a behívást, az elhozást, az elfektetést és a helyben maradást gyakorolták. Mindezek mellett a lövésre viselkedés is a tanfolyam része volt. A kutyák gazdáikkal együtt vonalhajtásban haladtak, a nyúlvadászatot modellezték. Ahogy haladtak, több lövés is dörrent, a vadászebeknek ugyanis ehhez is hozzá kell szokniuk, fegyelmezetten helyben kellett maradniuk. Később előreküldték őket a gazdáik, majd ezután behívási parancsot kaptak, azaz a gazdák odahívták magukhoz a kutyákat.

De imitálták a fácánhajtást is: a réthez közeli erdőben hangos csapat vonult végig, akik kiabáltak, lövöldöztek. Ez pedig nagy izgalommal töltötte el a négylábúakat, akik a gazdájuk mellett póráz nélkül voltak, a feladatuk az volt, hogy a „zűrzavar” ellenére nyugodtan, helyben maradjanak, nem mozdulhattak el. Egy másik csoport az úgynevezett „csapakövetést” gyakorolta: mesterséges nyomon, sebzett apróvadat keresett meg az eb, megtalálva pedig a gazdájához kellett vinnie azt.

– Kéthetente szombaton, változó időjárási körülmények közt, akár esőben, szélben is megtartjuk a képzést, és itt arra is alkalom adódik, hogy a vízben is megmutassák tudásukat a kutyák – részletezte Poroszlai Róbert. De nem csak az ebek, néha még a gazdáik is vizesek lettek, némelyiküknek lábszárig is be kellett menniük a bányatavak vizébe, ezzel is ösztönözve azokat a négylábúakat, akik a tréningen kezdtek el ismerkedni a vizes feladatokkal. A vízi munkánál ugyanis egy lőtt kacsát kell apportírozni, azaz kihozni a vízből, amit aztán át kellett adni a gazdának.

– A vizsga tudásalapú, ezért aztán mindenkit alaposan felkészítünk, jóval a vizsgaszint fölé gyakoroltatjuk a kutyát és a gazdát is. A képzések során megnézzük, végigvisszük ugyanazokat a feladatokat, amelyeket a vizsga is megkövetel. És persze vannak házi feladatok is, a gazdának otthon is foglalkoznia kell a kutyájával – árulta el Poroszlai Róbert. Mint megtudtuk, a tanfolyamsorozat időközben véget ért, és a közelmúltban vizsgával zárult, ahol hét békési eb végzett képzett vadászkutyaként.