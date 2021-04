Sikeres a szociális szövetkezet Békésen

Évekkel ezelőtt a fejlesztésben és munkaszervezésben jelenleg is tevékenyen közreműködő Izsó Gábor, Békés korábbi polgármestere javaslata, ötlete alapján kezdte meg működését a mára kiterjedt és összetett tevékenységet végző szociális szövetkezet Békésen – tájékoztatott az előzményekről Kálmán Tibor. A város polgármestere elmondta, jelenleg a hálókötéstől a zöldségfeldolgozáson át szezonális tartósításon keresztül számos területen állítanak elő jó minőségű termékeket az itt dolgozó békési munkavállalók.

– Az élelmiszerek már megtalálhatók több helyi étterem konyháján éppúgy, mint a közétkeztetés területén is – tette hozzá. – A zömmel környékbeli nyersanyagokat használó munkaadó számára kiemelten fontos, hogy a technológia folyamatos fejlesztésével, a géppark modernizálásával még hatékonyabb piaci szereplőként vegyen részt Békés életében.

Ennek segítségével a békési lakosok, valamint a helyi termelők is lehetőséget kapnak arra, hogy az általuk megtermelt alapanyagból kiváló minőségű 100 százalékos gyümölcslevet készítsenek, majd vigyenek a piacra, vagy tegyenek a család asztalára. A tervek szerint az önkormányzat által évekkel ezelőtt telepített és lassan termőre forduló több száz gyümölcsfa terméséből is kiváló minőségű alma és szilvalé fog készülni majd, melyet többek között a város intézményei számára fognak értékesíteni.

Izsó Gábor a szervezet működéséről kifejtette, a szociális szövetkezet egyik alapvető célja, hogy lehetőleg saját városi nyersanyagot dolgozzanak fel. Társadalmi szempontból ugyancsak lényeges, hogy közfoglalkoztatottak számára biztosítsanak munkalehetőséget olyan módon, hogy a későbbiekben vissza tudjanak integrálódni a piaci szférába.

– fogalmazott Izsó Gábor. – Hosszú távon szeretnénk elérni, hogy teljes munkaidőben foglalkoztathassunk embereket, ehhez még jobban megvetnénk lábunkat a piacon, illetve fejlesztéseket is megvalósítunk, tervezünk.

Új eszközöket is beszereznek

Izsó Gábor elmondta, a már említett gyümölcslékészítő berendezés mellett a kö­zel­múlt­ban beszereztek egy krumplikockázó gépet, valamint egy elektromos targoncát is. A szövetkezet megállapodott a Békési Kisgazdakörrel is, hogy azok gyümölcseikből az üzemben készíthetik el a gyümölcsleveket, de akár helyiek is bevihetik az alapanyagot hozzájuk. Mint megtudtuk, a helyi, illetve a térségben elérhető anyagok beszerzésére is törekednek munkájuk során. Az elkészült termékek nagy részét a közétkeztetésben értékesítik, de helyi éttermek is vásárolnak náluk. Az áraikat versenyképesnek és piacképesnek tartják, és munkájukban minden bizonnyal még inkább fordulatot hozhat, ha a már említett gyümölcsfák termőre fordulnak, hiszen az még nagyobb alapanyag-ellátást biztosít.