Sétálójegy helyett önköltségi árat kérnek

Elfogadta a minap tartott ülésén a képviselő-testület, hogy milyen szabályok mentén vehetik igénybe a Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely bizonyos területeit rendezvényeik kapcsán a civil szervezetek.

A kérelmet legalább a program tervezett időpontja előtt nyolc nappal be kell nyújtani, és három napon belül döntést is hoznak arról, hogy használható-e a terület. Karakas Anikó polgármester és Nagy László, a múzeum igazgatója is elmondta: jelenleg sétálójegyet vesznek azok után, akik például egy nem vésztői cég által szervezett családi napra érkeznek. Ha helyette önköltségi árat fizetnének a terület, valamint a víz és az áram használata után, kedvezőbben járnának. Az értéket meg kell őrizni, a felelősséget pedig vállalni kell. Most több dolgot szabályoztak, ami indokolt is, de mindent rugalmasan kezelnek. Kiemelték: népszerűsítik Vésztő-Mágort, és az a fontos, hogy megadott keretek között mindenki élvezze a történelmi emlékhelyen töltött időt.