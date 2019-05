Sérült fiataloknak szerveztek találkozót Gyulán

Semmit rólunk nélkülünk. Ha valaki aktív és cselekvő, üzenete elér a többi emberhez is – hangsúlyozta dr. Kósa Ádám a Sérült Fiatalok V. Megyei Találkozóján Gyulán. Az európai parlamenti képviselő, a csütörtöki esemény fővédnöke szólt a fogyatékossággal élők érdekében végzett munkáról is.

Fenesi Balázsnak, a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete alelnökének megkeresésére dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere a városházától kerekes székkel érkezett a rendezvénynek helyet adó tornacsarnokba. Fenesi Balázzsal és Ficzere Péterrel kiegészülve mintegy 1,5-2 kilométert tettek meg a fürdőváros központjában a programot megelőzően.

– Személyesen is tapasztalhattam a mintegy háromnegyed órán át tartó út során, hogy kerekesszékes embertársaink számára milyen hatalmas kihívásokat tartogat a hétköznapi közlekedés – hangsúlyozta köszöntő beszédében dr. Görgényi Ernő. – Ami nekünk teljesen természetes, a részükről alapos körültekintést és sokszor fizikai erőfeszítést igényel. Mint elmondta, az elmúlt tíz évben elvégzett akadálymentesítési munkálatok eredményesek voltak, jól működnek, de az is érzékelhető, hogy az egészen kis úthibák és szintkülönbségek is jelentős nehézségeket képesek okozni a kerekesszékeseknek. A régebbi felületeket látva pedig tudják, sok munka vár még rájuk az akadálymentesítés terén a jövőben is.

Az esemény fővédnöke dr. Kósa Ádám európai parlamenti képviselő, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége elnöke. Siketként az első ügyvéd és az első EP-képviselő, aki jelnyelven kommunikál. A rendezvény fővédnöke most is így köszöntötte a több száz résztvevőt.

– Hitvallásom, hogy legyünk akár fogyatékkal élők, akár épek, sokkal több köt össze bennünket, mint ami elválaszt – folytatta a gondolatot. – Semmit rólunk nélkülünk. Ha valaki aktív és cselekvő, üzenete elér a többi emberhez is. Kifejtette, a kormányzatnak hála az elmúlt 9 évben nagyon sokan vevők voltak erre az üzenetre. Rengeteg kedvező változás kezdődött el, ami nem azt jelenti, hogy minden tökéletes, de „előre tudunk és kell is lépnünk”.

Beszámolt arról, hogy a sérült fiatalokat is segítő érdekképviseletek 2010-ben 450 millió forintot, idén pedig már 1,1 milliárd forintos támogatást kaptak az államtól. Az ápolási díj emelése és a GYOD bevezetése több mint 18 ezer család számára jelent könnyebbséget. Úgy vélekedett, hogy a jövő technológiája a fogyatékkal élők számára is könnyebbséget hoz.

Ennek kapcsán megerősítette, a kormányzat 4 milliárd forintos uniós pályázati keretet különítette el a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek infokommunikációs-akadálymentesítési projektjeire. Az Európai Unióban pedig tavaly olyan jogszabályok születtek, amelyek kötelező előírásokat tartalmaznak az akadálymentesítésről.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő elmondta, a találkozó jelképezi, hogy a gyerekektől a felnőttekig együtt tudunk élni, együtt tudunk gondolkodni, és fogékonyak vagyunk egymás problémáinak megoldására.

Alt Norbert alpolgármester, a kezdeményezés ötletgazdája a rendezvény részleteiről szólt. A program a Somi Margó által vezényelt bemelegítéssel kezdődött, amit sportprogramok követtek – a kosárlabdától a pingpongig rengeteg lehetőség várta a résztvevőket. A teljesség igénye nélkül volt aikido-bemutató, ismét megszületett a Barátság zászló, remek produkcióval örvendeztették meg az érdeklődőket a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub tagjai, volt Ki-mit-tud?, retro diszkó, a Szivárvány-túra lovaskocsi pedig a közelmúltban megújult Szivárvány Napközi Otthonig vitte az érdeklődőket.