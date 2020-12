Senkit sem kímélnek a sértő kommentek

Mióta világ a világ, az emberek összeütköztetik a véleményeiket. Ahogy fejlődik a technológia, egyre több platformon vitatkozunk egymással. Jelen korunkra – a tévé és a rádió után – új helyre költözött a „vitafórum”: a közösségi oldalakra.

Sokan tapasztalhattuk már a saját bőrünkön is, hogy olykor egy-egy „jó” helyre posztolt bejegyzésünkre vagy hozzászólásunkra több száz válaszüzenet érkezik, ami egy idő után mindenképpen oda vezet, hogy sértő megjegyzésekkel bombáznak minket és a mellettünk kiálló többi kommentelőt.

Természetesen a hírességek követőtábora jócskán meghaladja a magánemberekét, posztjaikat több ezren látják, ebből következik, hogy több ezer, vagy akár tízezer komment is születik a bejegyzés alatt, ami még több sértő, személyeskedő, vagy olykor fenyegető üzenetet jelent.

Vajon ezekből mindenki egyformán kap? Számít a feliratkozószám, vagy az aktivitás? A téma kapcsán kikértük Balázs Pali énekes véleményét, aki rendszeresen olvassa Youtuben és Facebookon kapott üzeneteit, Szabó Tibit, a Magna Cum Laude gitárosát és zeneszerzőjét, aki közvetetten figyeli a Facebook-kommentelők csatározását, valamint Varga Viktort, akit a magyar hírességek közül talán a legtöbb támadás ér a világhálón.

Balázs Pali nem tudja se magára venni, se elítélni a rosszindulatú kommenteket

Több mint 35 éve van a zenei pályán Balázs Pali, akinek tavaly teljesen megújult zenei stílusa, még ikonikussá vált hosszú hajától is megvált.

Az énekes hírportálunknak elmondta, Youtube-csatornája és Facebook-oldala kommentfalát időről időre át szokta lapozni, de se a negatív, se a pozitív hozzászólóknak nem tulajdonít nagy jelentőséget.

– Megnyugtató számomra, hogy a saját médiafelületeimen nagyon ritkán találok negatív megjegyzéseket, ha van, azt is a helyén tudom kezelni. Észrevettem, hogy a hozzászólók megjegyzései néha nem is az adott témához kapcsolódnak, sokkal inkább saját nehézségüket, örömüket, bánatukat írják ki magukból az emberek.

– Mindig is elfogadtam a kritikát, meghallgatom a számomra fontos emberek véleményét, de soha nem befolyásoltak a kommentek, akkor sem ha az egekig magasztalnak, vagy ha negatívat írnak rólam – nyilatkozta az énekes.

Az előadó furcsállja azokat, akik szinte bármilyen poszthoz, megjelenéshez odaszúrnak egy-egy rosszindulatú megjegyzést.

– A fiam szokott zenéket mutatni, amikre sokszor azt kell mondjam, hogy nem az én világom, de nekem eszembe se jutna kommentelni egy olyan zene alá, ami nekem nem tetszik. Nem is értem, hogy az emberekből mi váltja ki azt, hogy ilyen formában fejezzék ki nemtetszésüket – fejtette ki véleményét Balázs Pali a jelenségről. – Én még abban a korban nőttem fel, amikor még a kedvencünket nem lehetett elérni, a bálványunkkal jóformán nem kerülhettünk kapcsolatba, maximum írhattál neki egy rajongói levelet, amire vagy válaszolt, vagy nem. Számomra nagyon nehéz megszokni, hogy bárki bármihez büntetlenül, felelősségvállalás nélkül hozzászólhat, vagy ahogy egyik zenésztársam írta, „odaszemetelhet”.

– Meggyőződésem, hogy azok akik folyamatosan negatív energiákat sugároznak kifelé, azoknak nem fognak jó irányba változni a mindennapjai.

Aki barátságban van a világgal, abban fel sem merül, hogy mérgezett nyilakkal lövöldözzön minden irányba.

Szabó Tibi szerint változtatnunk kellene a kommentelési szokásainkon

Szabó Tibinek, a Magna Cum Laude zeneszerző gitárosának nincs privát Facebookja, ezért gondolhatnánk azt is, hogy védve van a sértő kommentektől. Ez koránt sincs így, hiszen a bántó hozzászólások a mindennapokban folyamatosan jelen vannak, ráadásul nem szereti homokba dugni a fejét: a zenekar Facebook oldalán, illetve Youtube-on is figyelemmel követi a történéseket az őt érdeklő témákban, mint például foci, zene.

– Úgy általában nagyon érzékeny vagyok a bántó szavakra, éppen ezért nem tudom őket figyelmen kívül hagyni és elmenni mellettük. Amikor elindultak a közösségimédia-felületek, és kezdetét vette a kommentelés, akkor mindannyian olvastuk, hogy miket írnak az emberek rólunk. Eleinte vegyes hozzászólások voltak, de hamar megjelentek a trollok, akik direkt összeugrasztották a többi kommentelőt. Én és a zenekar tagjai is távol akarjuk tartani magunkat az ilyen megnyilvánulásoktól. Annak idején meg is fogadtuk, hogy nem foglalunk állást például politikai kérdésekben és ez a mai napig így is van – mondta el Szabó Tibi hírportálunknak.

– Szoktam olvasni a kommenteket, mert szeretem tudni, hogy mi történik a világban. Ugyanakkor el kell fogadni, hogy egyes embereket minden idegesít. Sokszor azt látom, hogy nem is lehet jót tenni, vagy örömhírről beszámolni, mert biztos, hogy valakinek nem fog tetszeni az, amit csinálsz. Van, akinek semmi sem szent. Egy sajnálatos halálhír hallatán talán pár percre megrendül a világ, de akár ebből is képesek vitát gerjeszteni.

Mit lehet tenni annak érdeklében, hogy egy-egy sértést feldolgozzunk és továbblépjünk?

– Hú, ez elég összetett. Szerintem ahhoz, hogy képes legyél sértő, bántó hozzászólásokat elengedni, ahhoz egyfajta személyiség szükséges. Nagyon nehéz dolog ez az igazságérzet, hiszen mindenki meg van róla győződve, hogy neki van igaza. Én azt gondolom, hogy igyekszem és próbálom minden téren objektívan látni a dolgokat – már csak a koromból kifolyólag is (nevet).

Végül a zenész elmondta, hogy nehezen érti meg az agresszív kommentelőket.

– Nekem fura, hogy egyes emberek azzal foglalkoznak, hogy a másik éppen mit ír egy bejegyzés alá. Valószínűleg valami hiányozhat az életükből, ami miatt így vezetik le a feszültséget. Jó lenne, ha ezt a „virtuális diskurzust” át lehetne billenteni pozitív irányba! De ehhez nagy szemléletváltásra lenne szükség szerintem. Bízom benne, hogy a következő generációnak sikerülni fog. Szorítok! Rock’n’Roll!

Varga Viktor csak nevet a gyűlölködő kommenteken

Végül Varga Viktort kérdeztük meg a téma kapcsán, aki igen aktív a Facebookon és az Instagramon is. Megosztó személyisége és extrém akciói miatt sokszor a kommentelők céltáblájává válik. Az előadót e-mailben kérdeztük, hogy miként reagál a sértő, gyűlölködő kommentekre.

Varga Viktor hírportálunknak megírta, hogy szokott kommenteket olvasni, de csak nagyon ritkán. Ahogy fogalmazott: „kár azokra pazarolni az időt, akik irigyek és gyűlölködők.”

Megkérdeztük, hogy milyen gyakran kap posztjai alá sértő megjegyzéseket.

„Az internet tökéletesen kedvez a szájhősöknek, szájkaratésoknak, akik arc nélkül véleményezik, rombolják azok munkáját, akik alkotnak, vagy tesznek valamit. Szóval szinte csak bántó kommentek érkeznek. Az értelmes pozitív alkotó emberek szerintem nem pazarolják az idejüket ilyen fölösleges dolgokra.”

Utolsó kérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy Varga Viktor miként reagál ezekre a bántó kommentekre.

„Inkább nevetek rajtuk, vagy ha épp olyan kedvem van frappánsan elhallgattatom őket.”