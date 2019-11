Semjén Zsolt: hazánk és Románia érdeke az észak-déli tengely erősítése

Jubilált a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar–Román Tagozata. A szervezet két évtizede alakult, ennek alkalmából rendezett hétfőn a megyei iparkamara nagyszabású ünnepséget, melynek fővédnöke dr. Semjén Zsolt volt. A miniszterelnök-helyettes kiemelte, hazánk és Románia stratégiai érdeke az észak-déli tengely erősítése, a régió közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése.

Húsz esztendős a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Magyar–Román Tagozata, mely egészen pontosan 1999. június 17-én alakult. Mint megtudtuk, a szervezet, összekötő láncszemként működik az MKIK, illetve a területi kamarák között egy széles, országos információs adatbázisra támaszkodva. A tagozat fő feladata a külgazdasággal összefüggő közfeladatok ellátása, a két ország közötti vállalkozások gazdasági együttműködésének elősegítése.

Mérföldkő volt az uniós csatlakozás

Az eltelt két évtizedet a megyei iparkamara gesztorálásában működő tagozat a Phaedra Rendezvényközpontban ünnepelte meg, hétfőn délelőtt. Dr. Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, egyben a tagozat elnöke köszöntötte a megjelenteket elsőként. Ünnepi beszédében ismertette a szervezet létrejöttének körülményeit, beszélt a múltról, és a jövőről is. Elmondta, a két ország európai uniós csatlakozása egyfajta mérföldkőnek számít, az uniós tagság ugyanis nagyon sokat lendített hazánk, és Románia gazdasági, külgazdasági kapcsolatain. Hozzátette, keleti szomszédunk hosszú távú és örökös partnere Magyarországnak, hazánk pedig abban érdekelt, hogy Románia politikailag, és gazdaságilag is stabil legyen. Kiemelte, Románia, Németország után a második ország ahová a legtöbbet exportál Magyarország. Hangsúlyozta, 15 ezer olyan magyar érdekeltségű vállalkozás van, amelyet keleti szomszédunkban alapítottak, és akik több mint egy millió eurót fektettek be.

Megjegyezte, Romániának nagyon komoly gazdasági potenciálja van.

Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, beszédében visszaemlékezett az eltelt évekre, és ezenfelül megköszönte az elmúlt húsz esztendő színvonalas munkáját a megyei iparkamara, és a tagozat jelenlegi, valamint korábbi elnökének is.

Gazdasági lendületet adna a folyosó

Ünnepi beszédében dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a két ország kapcsolatáról szólva elmondta, fontos, hogy minél több közös vállalat legyen Romániában és Magyarországon, és ezek a vállalkozások harmadik országok piacaira is ki tudjanak jutni. Kiemelte, kulcsfontosságú az autópályák építése, és a vasúti összeköttetés biztosítása. Hozzátette, kormányzati cél, hogy a hazai autópályák elérjék a határt, a régióra utalva a Békéscsaba-Arad-Temesvár, valamint a Debrecen-Nagyvárad közti autópályák megépítésének fontosságát hangsúlyozta.

Dr. Semjén Zsolt úgy fogalmazott, csak rá kell nézni a térképre, és nyilvánvalóvá válik: a két ország együttműködésre ítéltetett a földrajz, és a történelem következtében. Szavai szerint akkor járunk el helyesen, ha ennek elősegítése érdekében működünk együtt.

Megjegyezte, ma az Európai Unióban autópályán lehet eljutni Záhonytól Gibraltárig, régiónknak pedig legalább ilyen fontos a Balti- és a Fekete-tengert összekötő észak-déli tengely, ez mind hazánknak, mind Romániának kedvező lenne. A miniszterelnök-helyettes szerint, ha a folyosó kiépülne, jelentős gazdasági lendületet adna a két országnak.

Régiónk országait összeköti a történelem

Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a magyar–román tagozat sikeréről beszélve úgy fogalmazott, a szervezet üzletet mozgat, és a két országot is egyre közelebb hozza egymáshoz. Szavai szerint a Kárpát-medencében barátságban, együttműködésben, jól lehet élni, majd hozzátette, túl kell lépni a marakodáson. Elmondta, régiónk országait a történelem összeköti, a magyar–román tagozat pedig ennek előnyeit ragadja meg, és ebből próbál tőkét, üzleti hasznot kovácsolni.

Dr. Krizsán Anett, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója elmondta, az idő bebizonyította a magyar–román tagozat létjogosultságát, mely szerinte eleget tesz küldetésének, és elévülhetetlen érdemeket szerzett a külgazdasággal összefüggő közfeladatok ellátásban. Hozzátette, mindezek mellett a kölcsönös előnyökön alapuló kereskedelmi, és üzleti kapcsolatok fejlesztésében, a két ország vállalkozásainak segítésében, és az egymásra találásában is jelentős szerepet vállalnak.

Sokat fejlődtek a gazdasági kapcsolatok

Marius Gabriel Lazurca, Románia budapesti nagykövete is megosztotta gondolatait a magyar-román tagozatról, ez elmúlt évek munkájáról. A nagykövet rövid összefoglalót tartott az utóbbi húsz esztendőről, beszélt a két ország gazdasági kapcsolatainak alakulásáról, és Románia, valamint Magyarország gazdasági növekedését is összehasonlította. Kijelentette, az uniós csatlakozás, nagy gazdasági előnyt jelent mindkét országnak.

Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete hangsúlyozta, a két ország közötti gazdasági kapcsolatok sokat fejlődtek az elmúlt húsz évben, kiemelte, az áruszállítás volumene meghaladta a nyolcmilliárd eurót. A nagykövet megemlített néhány hazai és román vállalatot, melyek mindkét országban jelen vannak, többek közt a MOL-t, és a DIGI-t hozta fel példának. Megjegyezte, fontos a két ország közti kisebb utak, és a határátkelők fejlesztése is.

Bagoly Miklós Levente, a Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetségének elnöke a szervezet működését ismertette, és a tagozattal, valamint a Békés megyei iparkamarával való kapcsolatáról beszélt. Kijelentette, Székelyföld mind a román, mind a magyar vállalkozások számára fontos helyszín. Nem csak a gazdasági programok, de a szórakoztató és kulturális rendezvények is elősegítik a két ország közti kapcsolatok alakítását.

Gheorghe Seculici, a Román Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, és az Arad Megyei Kereskedelmi, Ipar- és Agrárkamara elnöke a két ország gazdasági fejlődéséről beszélt, gratulált a magyar–román tagozat munkájához, majd a sikeres együttműködést méltatta. Hozzátette, a magyar iparkamara működése példaként szolgál a román társszervezet számára.

A megyei iparkamara a magyar és román folklórkincs gyöngyszemeit is meghívta az alkalomra, így a beszédek közben, illetve azokat követően egy zenés-táncos bemutatót is megtekinthettek a résztvevők. A tagozat születésnapi tortáját is felvágták, és kiosztották annak szeleteit a megjelenteknek. De borbemutató, és a rendezvény végén egy nagyszabású fogadás is várt a meghívottakra a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar–Román Tagozatának húszéves születésnapi rendezvényén.