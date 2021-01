Segítettek a leégett romatelep lakóinak

– nyilatkozta hírportálunk megkeresésére Felföldi Sándor.

A vállalkozó, egy személyben az Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület elnöke több alkalommal járt már az erdélyi településen, illetve településrészen. Hosszú évek óta mindig részt vesz a csíksomlyói búcsún. Az egyik ilyen alkalommal tévedtek be a telepre, ami a Somlyó-patak partján fekszik. Mint elmondta, a területen elképesztő szegénységben és nyomorúságban, nehéz körülmények között élnek az emberek, akikkel el is beszélgettek a véletlen látogatás során.

A Felföldi Sándor vezette Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület számos karitatív tevékenysége mellett minden évben megszervezi az Át-Járás tábort. A gyulai székhelyű szervezet a csíkszeredai Benignitas Egyesülettel együttműködésben több alkalommal is vendégül látott a táborban a csíksomlyói telepről gyerekeket. Így a személyes kapcsolatok és segíteni akarás egyaránt arra ösztönözte Felföldi Sándort, hogy már a tűzvész másnapján, január 8-án, pénteken gyűjtést indítson a károsultak részére.

Mint ismert, a lángok január 7-én, csütörtökön csaptak fel a romatelepen, amelyet magyar anyanyelvűek laknak. Az iszonyatos tűzben húsz ház égett le részben vagy egészben a Csíkszereda városhoz tartozó csíksomlyói negyedben. A többnyire romák által lakott negyedrészben a késő esti órákban csaptak fel a lángok. A hivatásos és az önkéntes tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, de így is több órán át kellett küzdeniük a lángokkal. Az egymáshoz közel fekvő épületek között ugyanis gyorsan terjedt a tűz.

Felföldi Sándor előzetesen egyeztetett a már említett Benignitas Egyesülettel, hogy pontos képet kapjanak arról, mire is van szükség. Ennek megfelelően plédeket, takarókat, ágyneműt, alvásra alkalmas szivacsokat, tartós élelmiszert, evőeszközöket, meleg ruhákat, tisztítószereket és készpénzt gyűjtöttek. Az előzetes tervek szerint egy mikrobusszal mentek volna, de annyi adomány gyűlt össze, amely két mikrobuszt is megtöltött.

Találkoztak a tűz bejelentőjével is

A gyűjtést segítette Felföldi Sándor mellett a méhkeréki Miruna Egyesület 2017., a kötegyáni református egyházközség és Schlett Győző vállalkozó, illetve több gyűjtőpont is, és természetesen adományozóként az Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület. Két nappal a tűzvész után már útra is keltek Csíksomlyóra, ahol átadták a segítséget a Benignitas Egyesületnek. Felföldi Sándorék személyesen is jártak a romatelepen, ahol elképesztő állapotok uralkodtak, gyakorlatilag a házak többsége a földdel vált egyenlővé.

Beszéltek azzal a férfival is, aki jelentette a tüzet. Neki az arca egy kicsit meg is égett, de most is kint van a telepen, hogy állataikat ellássa. Ugyancsak ellátogattak a sportcsarnokokba, ahol a károsultak jó ellátást kapnak. Pszichológus foglalkozik velük a trauma feldolgozása érdekében. Felföldi Sándorék összesen 1000 kilométert tettek meg, hogy segítsék a nehéz helyzetbe került károsultakat.