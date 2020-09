Sasoló angyalokkal csillagokat észleltek a Laposban

Egy éjszaka a csillagos ég alatt program után meghívást kaptak a szénási Mira Csillagászati Szakkör tagjai Nagymágocsra, egy közös távcsöves észlelésre a Nagymágocsi Alkony Sasoló Angyalok /NASA/ egyik alapító tagjától, Kukoveczné Takács Henriettától. Néhány éve már vittek a szénásiak kiállítást Nagymágocsra, a megnyitó után távcsöves bemutatót is tartottak ott. Fődi Andrásné, a Nagyszénási Kulturális Központ Mira Csillagászati Szakkörének a szakkörvezetője elmesélte legfrissebb élményeiket.

– A főszervező, Kukoveczné Takács Henrietta volt, ő a 90/1250-es Makszutov-Cassegrain, Orosz Gábor 130/650-es Newton, mi pedig Varga Anikó 200/1250-es Dobson szerelésű távcsövével érkeztünk a Laposba. Drubina Krisztián szimulátorral örvendeztette meg a gyerekeket. Először a Napot vizsgáltuk meg Anikó távcsövén keresztül, biztonságos napszűrő segítségével. Az érdeklődők egyre szaporodó létszáma mellett még világosban vizsgálni kezdtük a Holdat, a Jupitert négy Galilei-féle holdjával és a Szaturnuszt a Titán holddal. Nagyon érdekes volt ugyanazt az objektumot megszemlélni három, különféle távcsőben.

-Sötétedéstől a lézeres csillagképtúrát is közbeiktattunk, később már az Androméda galaxist, a Bagoly halmazt, az M13-as gömbhalmazt is megnézhettük. A Mars sem váratott túl sokáig magára, így sokan láthatták szabad szemmel, de távcsöveken keresztül is. Az újonnan érkezőknek mindig megmutattuk a Holdat és a két nagybolygót holdjaikkal.

-Nagyon jó hangulatban telt az este, Szebellédi Endre polgármester engedélyével Czakó Krisztián községi gondnok felszerelésünkkel együtt vitt a helyszínre. A bennünket körbe vevő gyerekek és felnőttek érdeklődőek voltak az égbolt csodái iránt. Mielőbbi ismétlésre is kaptunk felhívást. Élményekben gazdag esténk volt – összegezte nagymágocsi estéjüknek a tapasztalatait a szakkörvezető.