Ruzsa Anna szerint fontos a nemzetiségi identitás megtartása

Rangos román állami kitüntetést, az Oktatásért Érdemrend tiszti fokozatát érdemelte ki Klaus Johannis román köztársasági elnöktől a Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola. Az elismerést a minap vette át Ruzsa Anna intézményvezető a fővárosban, Románia budapesti nagykövetségén Sandra Pralong államtanácsostól.

– A javarészt román nemzetiségiek lakta Méhkeréken mindig is fontosak voltak, és fontosak ma is a gyökerek, ami megmutatkozik a román nyelv ápolásában, a hagyományok őrzésében és továbbvitelében, az egyházakban, valamint a nevelési és oktatási intézmények működésében – mondta Ruzsa Anna, a méhkeréki iskola igazgatója. Az intézményben jelenleg nagyjából száz diák tanul.

Hozzátette, a román állami kitüntetésben azok részesülnek, akik kiváló eredményeket értek el, érnek el az anyanyelvi oktatás és nevelés terén. Hangsúlyozta, a díj egyfajta visszacsatolás az intézmény volt és jelenlegi pedagógusai, munkatársai számára, hogy mindent megtettek és megtesznek a román nemzetiségi identitás megtartása, valamint a továbbörökítése érdekében.

– Az elismerésre nemcsak a pedagógusok, hanem az egykori és mostani diákok is büszkék lehetnek, akik rengeteg kiváló eredményt értek el a versenyeken, tehát a díj nekik is köszönhető – fogalmazott Ruzsa Anna, hozzáfűzve, szerinte egész Méhkerék érdeme a jutalom. Szerinte az elismerés egyben motiváció és jelzés is, hogy amit elkezdtek, azt nem szabad feladni, lendületesen kell továbbhaladni.

Kiemelte, a méhkeréki általános iskola úgy nemzetiségi, kétnyelvű intézmény, hogy közben a Gyulai Tankerületi Központ révén magyar állami fenntartásban működik. Ez a kettősség rengeteg előnnyel jár, például a diákok ugyanúgy részt vehetnek a szomszédos intézmények által szervezett helyi, területi és országos versenyeken, mint a nemzetiségi megmérettetéseken, amelyeken egyébként rendre elhozzák a dobogós helyezéseket, a tanulóik kiváló eredményeket érnek el.

Elmondta, a mindennapi munkában jelentős segítséget nyújt a fenntartó tankerü­leti központ, valamint az önkormányzat is. Példaként megemlítette, Tát Margit polgármester vette fel a kapcsolatot a nagykövetségen keresztül a román állammal, és több éve Baicu Mihaela Teodora személyében egy román anyanyelvű – mondhatni – misszionárius pedagógus, lektor is dolgozik az intézményben: ő versenyek szervezésében, lebonyolításában, a diákok felkészítésében vesz részt.

Ruzsa Anna beszélt az egyházak szerepéről is: a hitoktatók román anyanyelvűek, így a hittanórákon románul foglalkoznak a gyerekekkel, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy a diákok szebben és jobban beszélhessenek románul. Az igazgató elmondta, rengeteg nemzetiségi versenyt és programot szerveznek, legyen szó helyesírási vagy mesemondó viadalról, esetleg a román hétről, amin előtérbe kerülnek a helyi népi szokások. A közeljövőben egy nagyszabású konferenciát hívnak életre, ami a nemzetiségi oktatást veszi górcső alá több szemszögből, bemutatva a méhkeréki intézményt és annak sajátosságait, kétnyelvűségét is.