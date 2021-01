Romkastélyként látogatható a szentandrási Hunyadi-kúria

Több száz éves múltra tekint vissza a Békésszentandrás piacterén álló Hunyadi-kastély, amely ma már romkastélyként látogatható. Hosszú út vezetett azonban idáig, falai között történelem íródott. Sorsáról dr. Lesfalvi Balázs alpolgármester mesélt hírportálunknak.

Dr. Les­falvi Balázs elmondta, mivel a település főterén álló kastélyról van szó, így számos helyi legenda fűződik hozzá. Ilyen például az is, hogy falai közül néhány még az előtte ugyanitt álló, Hunyadiak által épített kastély maradványa. Ami viszont bizonyos, hogy a jelenlegi épület az 1700-as években épült, és egy jóval korábbi alagútrendszer húzódik meg alatta. Az alpolgármestertől megtudtuk, a mostani, késő barokk kori külalak a Rudnyánszky bárók nevéhez fűződik. Érdekessége, hogy csupán addig használták a szentandrásit, amíg nagytétényi kastélyukat felépítették. A testvérkastély pedig a jelen korban otthont ad a Nemzeti Bútortörténeti Kiállításnak, de forgattak benne tévés műsorokat és filmeket is, tehát sok publicitást kap.

Elárulta, a békés­szent­andrási báróvilág azzal ért véget, amikor az utolsó Rudnyánszky elköltözött, és a kastélyt szeretett nevelőnőjének ajándékozta. A helyi, egyszerű asszony és családja azonban nem tudta sokáig fenntartani azt. Később csendőrlaktanya lett belőle, majd a mezőgazdasági tsz irodáit költöztették bele, de raktárként és lomtárként is használták. Ezután pár évtizedig elhagyatottan állt. Dr. Lesfalvi Balázs 2015-ben kapott hozzá kulcsot, és a következő két évben állagmegóvó felújításokat végeztetett el rajta, amik után biztonságosan lehetett falai között járni. Így 2017-től már romkastélyként tudta üzemeltetni, ahol csoportokban fogadja azóta is a látogatókat, természetesen a pandémia miatti korlátozási időszak kivételével. Hozzátette, a felújítás és a korhű tárgyakkal, bútorokkal történő berendezés folyamatos, amire mindig az előző évi látogatói bevétel jelenti a forrást.

Visszatérve a múltra, dr. Lesfalvi Balázs elárulta, a híres magyar hadvezér, Hunyadi János 1435-ben kapta meg a kastélyt és a hozzá tartozó szentandrási uradalmat Zsigmond királytól. Ezt követően gyors fejlődésnek indult a település, és hamarosan mezővárosi rangra emelkedett. Mint uradalmi kastély nemcsak Szentandrás, de az egész környék közigazgatási központja is volt az ódon épület. Pincéi tömlöcként működtek, és az alagútrendszer többször is megmentette a kastély lakóinak életét, szintén a helyi legendák szerint. Viharos történelmének nyomaiként homlokzata máig számos golyónyomot őriz. A középiskolai történelemkönyvekből is ismert utolsó magyar parasztfelkelés pedig 1735. április 27-én ennek a kastélynak az ostromával kezdődött meg. Természetesen az évszázadok során sok híres ember is megfordult itt, azonban az egyik legtöbbet emlegetett esemény mégis az a főnemesi gyűlés volt, ami végül vérfürdőbe torkollott.

A fentiekhez hozzátette, tárlatvezetéseit ezen történelmi múlt alapjaira építik. Szerveznek belőlük éjszakait is, amikor az eredeti kort megidézve 200 gyertyával világítják ki a kastélyt a látogatóknak. Ez önmagában olyan különleges élményt nyújt, hogy az eleinte háttérből hallható zenét is kikapcsolták egy idő után.

Végül elmondta, vendégeik túlnyomó része Pest megyei, illetve az ország másik részéből érkezik, de a település lakói is gyakran látogatják. A helyi iskolák például rendhagyó történelemórákat is tartanak termeiben.