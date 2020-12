Rogyadozott az asztal a sok finomságtól Békéscsabán

Sorra érkeztek a meghívottak szerdán délelőtt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei igazgatóságának konyhájára. A koronavírus-járvány miatt azonban csak Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, valamint a Kossuth Rádió kívánságműsorának szerkesztői, Czifra Szilvia és Domokos István lehettek jelen folyamatosan.

Földesi István kamuti hagymatermesztő futott be elsőként a békéscsabai NAK-konyhára. Ez természetes, ugyanis a legtöbb, pörköltalapú étel a hagyma üvegesre pirításával kezdődik. – Családunk 20 éve foglalkozik hagymatermesztéssel – mesélte Földesi István. – A fogyasztói szokások változása és az áruházláncok miatt nemcsak a szántóföldi technológiát fejlesztettük. Betakarítás utáni szolgáltatásokat is nyújtunk a raktározástól, az osztályozástól a csomagolásig. A Közép-békési Hagyma másik jeles képviselője a muronyi Bondár Imre. Édesapját követve lett agrármérnök, és 1995 óta foglalkozik hagymatermesztéssel.

Földesi István a csak természetes összetevőket tartalmazó lilahagyma-lekvárjukat is elhozta. Kenyérre lehetett kenni, persze, nem a termesztőt, hanem a készítményt. Békés megyei siker született az idén elsőként megrendezett év bejglije versenyen. Az aranyérmet Urbán Ildikó szarvasi cukrászmester érdemelte ki Angyali bejglijével, aminek egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége. Ez a finomság sem hiányozhatott szerdán az ünnepi asztalról. Kun László, Kaszaper polgármestere a pirospapikát hozta, még időben, mert a formálódó halászlé ezt már nagyon várta. Míg az ételek készültek, Feketéné Hizó Gabriella és férje, Fekete Attila a dekorációt alkották meg az ünnepi asztalra. Ahonnan a mézeskalácsok sem hiányozhattak. A Békéscsabán élő Kádár Ferkó és felesége, Marianna, azaz Manni a népi mesterségek, hagyományok őrzője, ápolója. Tevékenységeik közül karácsony előtt a mézeskalács-készítéssel foglalkoznak a legtöbbet.

Dr. Kulcsár László, a NAK megyei elnöke kiemelte, csodálatos dolog, hogy a NAK-konyhájában életre keltek azok az ízek, amiért megyénk gazdái az év folyamán megdolgoztak. – Törekvésünk, hogy helyzetbe hozzuk a helyi termelőket, és lehetőségeinkhez mérten portékáikat bemutatjuk, népszerűsítjük is különböző rendezvényeinken. Ez az év más, mint a többi a járvány miatt, de a megye gazdái vetettek, arattak, sőt, a Magyarok Kenyere Program révén jótékony búzafelajánlásokat is tettek. A liszt, és az abból sütött kenyér pedig azóta már segíti a rászorulókat a megyében és a határokon túl is.

Czifra Szilvia és Domokos István, a Kossuth Rádió szerkesztői elmondták, az Országjáró túra keretében már többször foglalkoztak a megye gasztronómiájával. Most az ünnepekre hegyezték ki a műsort, ami e hét szombatján hallható majd a 10-12, valamint a 15.30- 17.30 közötti idősávban. Mivel a karácsonyi asztalhoz, a díszítéshez ünnepi és kedvenc dalok is tartoznak, ilyeneket kérhettek a NAK-konyhán tevékenykedők és vendégeik.