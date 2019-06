Repülőről figyelték a telepeket

A Körös–Maros Nemzeti Park munkatársai idén májusban is elvégezték a Kis-Sárrét részterületén a gémtelepek légi felmérését. A gép május 19-én reggel szállt fel Békéscsabáról, és másfél órás repüléssel sikerült elvégezniük a tervezett felméréseket.

– A Biharugrai-halastavak és a környező mocsarak fölött azokat a helyeket néztük át, ahol korábban már voltak telepek. Olyan helyeket is megnéztünk, ahol esély van új telepek felbukkanására – közölték a nemzeti park munkatársai.

A legnépesebb tábort a korábbi évekhez hasonlóan most is az Ugrai-réten találták, ahol 147 pár nagy kócsag költ, és a közelben 25 pár kanalasgém is fészkel. A Simotai-mocsárban szintén találtak két pár fészkelő nagy kócsagot. Eddig ott nem költöttek ezek a madarak, így ez biztató előjel a tervezett élőhely-rekonstrukcióhoz.

A feltérképezés során kiderült, összességében 220 pár nagy kócsag költ a területen, ez kismértékű növekedést mutat a tavalyi eredményhez képest. Kanalasgémből is hasonló egyedszám fészkel, mint tavaly. A kisebb testű gémfélék költési adatait a földi megfigyelésekkel kiegészítve később tudják pontosan meghatározni.

Az azonban már most is elmondható, hogy a Zöldhalmi-tóban jelentős számú bakcsó, kis kócsag és üstökösgém fészkel, s hozzájuk csatlakozott 3-4 pár batla is, ami ritka alkalmi fészkelőnek számít a nemzeti parkban.

A légi felmérés során a környező vizes élőhelyekről is készítettek felvételeket. Ezekből megállapították, hogy lényegesen kisebb vízborítások vannak, mint az elmúlt évben. Mint fogalmaznak, a későn jött, jelentős májusi esők már nem tudták pótolni a korábbi hiányt.