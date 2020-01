Repülőgépes képzés indul Békéscsabán

Hamarosan a Békéscsabai Szakképzési Centrumban – az Airbus tananyagbeli támogatásával – pilotprojektként elindul egy új, repülőgépekhez értő, középszintű szakemberképzés is – számolt be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a jakabszállási repülőtéren tartott szerdai sajtótájékoztatón.

A Bács-Kiskun megyei településen mutatták be a világ első hidrogén üzemanyagcella meghajtású, személyszállításra is alkalmas, magyar-amerikai együttműködésben fejlesztett légi járművét, és az eseményen több kérdésről is szó esett. Mint ismert, Gyulán épít helikopteralkatrész-gyárat az Airbus és a kormány.

