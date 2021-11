Repüléssel emlékeztek Kvasz Andrásra első csabai útvonalán

Ahogy napra pontosan 110 éve, úgy pénteken is a két evangélikus templom között suhant el egy repülőgép Békéscsabán. Bár ez most nem Kvasz András saját készítésű gépe volt, és nem is ő vezette, de a város, és a világ első szlovák repülősére való megemlékezés apropóján emelkedett a magasba.

Pilóta, repülőgép-szerelő és a magyar aviatika úttörője is volt az a békéscsabai születésű Kvasz András, akinek első csabai repülésének 110. évfordulójáról emlékeztek meg pénteken. Akkor is, és most is a két evangélikus templom között suhant a vasmadár, ám ezúttal Kovács Bertalan, a Kvasz András Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület elnökének vezetésével.

Varga Tamás alpolgármester köszöntőjében elhangzott, rendkívül sok hőst ismerhetnek meg manapság gyermekek és felnőttek egyaránt a mesékből és a nagy játékfilmekből. Ilyenek például a Pókember, Vasember, Batman, vagy a Marvel figurák. Kevesen tudják azonban, hogy Békéscsabának is van egy hőse, a madárember, Kvasz András. Mégpedig azért emlékezhetünk rá hősként, mert példát mutatott kitartásból, bátorságból, kreativitásból, és abból, miként lehet mindig újrakezdeni, és egy olyan életművel elhagyni a világot, hogy évtizedekkel később is emlékezzenek az emberre Békéscsaba jeles személyiségei között. Majd régi újságcikkeket olvasott fel az alpolgármester, amelyekben magáról a pilótáról, tulajdonságairól, próbálkozásairól, sikereiről és első csabai repüléséről értekeztek a riporterek.



Végül elmondta, a felolvasott cikkek is jól mutatják, hogy Kvasz András milyen kitartással dolgozott, épített repülőgépeket és milyen életút után került be többek között a békéscsabai értékek közé, valamint az aviatika és a repüléstörténet nagyjai közé. Hozzátette, a most szervezett esemény pedig méltó tisztelgés a csabai madárember emléke előtt, amely ráadásként megidézi az újkornak azt a vagányságot, bátorságot és komoly habitust, ami őt jellemezte.

Kiszely András, a békéscsabai szlovák önkormányzat elnöke elmondta, Kvasz András egy igen jelentős figura volt a város történetében, hiszen az ő műszaki leleménye és az azzal párosuló szlovák munkaszeretet hozta össze azt, hogy 1903 után – amikor az első ember repült a földön – alig nyolc évvel ő már saját repülőgépével emelkedett a magasba. Ennek okán egy abszolút pozitív példa lehet a mai csabaiak számára is. További céljuk volt még az eseménnyel az, hogy bemutassák, milyen büszke volt Kvasz András a szlovák származására, ezzel is motiválva a mai csabai szlovákokat arra, hogy bátran vállalják fel származásukat már akár a jövő évi népszámláláson is.

A szlovák önkormányzat elnöke elárulta, a megemlékezés A mi Csabánk, a mi csabai szlovák hőseink című programsorozat első eleme, amelyet a városi szlovák önkormányzat, a Csabai Szlovákok Szervezete és a Csaba 300 Alföldi Szlovák Gasztronómiai és Turisztikai Egylet együtt valósít meg. Keretében összesen tizenkét csabai hőshöz kapcsolódóan szerveznek előadásokat 2022 végéig úgy, ahogy azokat a járványhelyzet megengedi.