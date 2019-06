Rendőr hozott ki egy férfit a tanyájáról a járhatatlan úton

Rendőri segítséggel vittek kórházi kivizsgálásra a napokban egy nyugdíjas férfit a mentők Gyulán. Az idős ember tanyán él, a házához vezető út azonban járhatatlan volt, a mentőszolgálat ezért hívta segítségül a rendőrséget.

A Gyulai Rendőrkapitányság rendőre egy olyan szolgálati autóval sietett a helyszínre, amellyel be tudtak jutni a férfihoz, és kivitték őt a mentőautóig – tájékoztatott közleményében a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság.

– Azon a napon vízi rendészeti feladatokat láttam el, és este hat óra körül vonultam be a Gyulai Rendőrkapitányságra – emlékezett vissza a történtekre Medve István főtörzsrőrmester. A Gyulai Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya Közlekedésrendészeti Alosztályának járőrvezetője elmondta, a szolgálatirányító parancsnok ekkor jelezte számára, hogy a mentők segítséget kértek tőlük egy idős beteg szállításában. A tanyán élő férfi otthonát a körülmények miatt nem tudták megközelíteni. Medve István a szolgálati Lada Niva terepjáróval a helyszínre sietett, a mentőápoló szakember beült mellé, és együtt indultak az ingatlanhoz.

– Az útviszonyok valóban rendkívül nehezek voltak. Egyáltalán nem meglepő, hogy a mentők nem tudták megközelíteni a tanyát – számolt be a helyzetről Medve István. – A talaj az esőzések miatt felázott, amit még a munkagépek is összevágtak. Gyakorlatilag hagyományos autó számára szinte teljesen lehetetlenné vált ezen a szakaszon a közlekedés. Még a terepjárónak sem volt egyszerű áthaladni a szakaszon. Folyamatosan kerülgettük a nyomvályúkat, a terület emellett bokros volt és nagyon gazos, rosszak voltak az útviszonyok, de odaértünk. A mentőápoló természetesen a szükséges eszközöket is magával hozta. Ellátta a beteget, majd a férfit beültettük mellém az első ülésre. Az odafelé vezető úthoz hasonló zötykölődés után kijutottunk, és a beteg átült a mentőautóba, az egészségügyi szakemberek pedig azonnal a kórházba siettek vele.

A főtörzsőrmester kérdésünkre elmondta, sokat dolgoznak együtt a mentőkkel, nagyon jónak tartja ezzel a szervezettel is a rendőrség kapcsolatát.

– Ehhez hasonló esetre személyesen nem emlékszem, de mindig igyekszünk segíteni egymás munkáját, ha szükséges – tette hozzá.