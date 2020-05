Rendhagyó anyák napját ünneplünk, de a szeretetet nem írja felül a vírus

Egyik legbensőségesebb ünnepünkbe, az anyák napjába is bekavar a koronavírus. Azt azonban a járvány sem akadályozhatja meg, hogy ha sajátos formában és körülmények között is, de köszöntsük szülőnket, kifejezzük szeretetünket, hálánkat. Négygenerációs családot kerestünk meg, virágboltba elbicikliző fiúval beszéltünk, óvodavezetőt és mesterszakácsot – akinek még mindig édesanyja Isteni szelete a legfinomabb süteménye – kérdeztünk.

A békéscsabai Tisza családban immáron négy generáció lakik együtt. Néhány napja született meg Németh-Tisza Lilian és Németh Árpád kisfia, Árpi. Lili édesapja és édesanyja mellett egy háztartásban él velük nagymamája, aki immáron dédimama is. Az eddigi anyák napi történések holnap fordulatot vesznek, hiszen Lili már nemcsak gyerekként, unokaként fejezi ki szeretetét, hanem őt is köszöntik ifjú édesanyaként.

– Egy biztos, virágból nem lesz hiány, és a kicsi Árpit az édesapjával együtt mi képviseljük. Aranyos, szép baba – 3200 grammal, 50 centivel jött a világra –, és szerintem rám hasonlít a legjobban. Beszélni még nem tud, viszont szeretettel bújik az anyjához – mesélte Tisza Gábor. Felesége, Gyöngyi kitért arra, ebben a koronavírusos időszakban nagyon izgultak Liliért, ugyanis be sem mehettek vele a békéscsabai kórházba. Lili viszont nekik is elmondta, csak az elismerés hangján szólhat mindenkiről, az orvosokról, a szülésznőről, az ápolókról. Nagy szakértelemmel, odaadással, figyelemmel, türelemmel végezték a dolgukat.

– A gyermekosztályon feküdtem Árpikával néhány napig, és ez arra is jó volt, hogy megtanítottak, miként pelenkázzam, etessem, mire kell odafigyelni. – A családom tagjai nem jöhettek be meglátogatni, naponta egyszer viszont csomagot adhattak le a portán. A mai modern, látható és hallható technika révén viszont majdnem olyan volt, mintha személyesen lettünk volna együtt percről percre.

Lili utolsó mondta azért is figyelemre méltó, mert sokaknál az anyák napja is online formában zajlik le. Persze, ma már sok, a vírust illetően veszélyeztetett korban lévő anyuka is jól bánik a modern technika vívmányaival.

Hasonlóan az óvónőkhöz. Dr. Erdeiné Gergely Emőke, a Békéscsabai Lencsési Óvoda intézményvezetője, az E-Ovi program ötletgazdája elmondta, az egyik közösségi oldalon indított zárt csoportokban internetes tartalmakat juttatnak el a családokhoz. Lényegében ugyanazt a programot valósítják meg, amit egyébként is elvégeznének a nevelési év során.

– Olyan ajánlatokat kapnak a szülők az óvodapedagógusoktól, melyekkel változatos elfoglaltságot nyújthatnak a négy fal közé szorult gyermekeknek – hangsúlyozta az intézményvezető. – Anyák napja előtt egy kis cinkosságot is elkövettünk. Leírtuk, hogy meddig olvashatják a levelet az anyukák, és onnantól a tartalom az apukákra, az idősebb testvérre vagy a nagyszülőkre tartozik. Itt verstanulásra, ajándékkészítésre adunk tippeket. Emellett az óvodapedagógusaink szeptembertől folyamatosan készítettek fotókat a csoportjukban. Ezekből az életképekből minden csoportban montázs állt össze zenei aláfestéssel, és ezeket is elküldték, elküldik.

Dr. Erdeiné Gergely Emőke kiemelte, normális, intézményi keretek között az ovisok életkoruknak megfelelő műsorral készültek volna most is anyák napjára is, és kis ajándékokat készítettek volna. Ezekre az ünnepségekre mindig meghívják az anyukákat, és sokszor az apukák is eljönnek, mert kíváncsiak gyermekük szereplésére, valamint fotóznak, videóznak. Ez jövőre marad.

A harmincadik házassági évfordulót viszont nem lehet áttenni egy évvel későbbre. Ambrus György kétegyházi származású, Gyulán élő olimpiai aranyérmes mesterszakács 1990. május 5-éig volt vőlegény, Klári pedig menyasszony. Azóta házastársak, két gyermek szülei. A 30-ast összekötik vasárnap az anyák napjával, vagyis lesz látogatás Gyuri és Klári szüleinél is.

– Azt szoktam mondani, hogy nekem két édesanyám van, mert Kláriét is annak tartom – ecsetelte a mesterszakács. – Elmondhatom azt is 53 évesen, hogy élnek a szüleim és Klári szülei is, egészségesek, remélem, ez így marad nagyon-nagyon sokáig.

Ha már szóba került az olimpiai arany, édesanyja Isteni szelettel jutalmazta meg fiát, miként a többi sikere után is. Annyi érmet szerzett világversenyeken, hogy félő volt, Kétegyházán elfogy a dió és a meggy.

– Diót és meggyet azért könnyebb szerezni, mint olimpiai aranyat vagy mesterszakácsi oklevelet – mondta mosolyogva a bajnok. – Az Isteni szelet valóban a kedvencem. A kettévágott piskótát édesanyám megkeni főzött krémmel, magozott meggyet és durvára vágott diót rak bele, a tetejére csokoládémáz kerül.

Az anyukák süteményeinél nincs jobb, de holnap inkább a virág játssza a főszerepet, és ezt nem adják, hanem kapják az anyukák, nagymamák. Így lesz a békéscsabai Pálinkás családban is. Az ifjabb, hatodik osztályos Pálinkás Andrással a Borostyán virágboltban találkoztunk. Biciklivel érkezett, és egyelőre csak kinézte, mit vásárol majd.

– Azt tudja édesanyám és a nagymamáim is, hogy kapnak virágot, mert így van ez minden évben. Az azonban titok, hogy milyet – mosolyodott el. Nagyné Giricz Edit virágkötész mutatta meg a kínálatot a kissrácnak, egyúttal nekünk is. Szó mi szó, feladja a leckét a választás, cserepesektől a vágottakig, kiscsokortól a nagycsokorig.

Csak hát az átadás módja lesz kicsit másképpen, mert kellő távolságot kell tartani azoktól, akik világra hoztak bennünket, és akiket nagyon szeretünk.