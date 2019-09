Reményt és esélyt adtak a vérükkel

Háromszáznegyvenen jelentek meg a pénteken és szombaton megtartott Madzagfalvi Véradáson, Békésen. Segített leendő férj és feleség, akik ezzel egy facebookos hozzászóló szerint vérszerződést kötöttek. Vért adott apa, fiú és a fiatalember akkor még jövendőbeli, azóta már „igazi” apósa.

Az Ambrus György olimpiai aranyérmes, Venesz-díjas mesterszakács vezette Békés Megyei Culinary Team tagjai immáron ötödször adtak vért az eseményen.

– Az elmúlt években rengeteget kaptunk a megyétől, aminek legalább egy részét szeretnénk viszonozni – nyilatkozta Ambrus György, aki Ambrus György Krisztiánnal, Szokai Imrével, Bondár Lászlóval, Nagy Ákossal, Nagy Mihállyal látogatott el a programra, de segítette őket Duma Annamária és Imre György is. Mint hangsúlyozta, fontos számukra a társadalmi felelősségvállalás; hogy beteg emberek gyógyulásához, műtétjeihez járulhatnak hozzá. A csapat emellett most sem érkezett üres kézzel, a megye tortájának egy kisebb változatát vitték magukkal.

– Sokan dolgoztak azért, hogy a véradás zökkenőmentesen, a legrugalmasabban történjen. Miután a rendezvény pénteken és szombaton zajlott, ők nem lehettek ott a szintén szombaton életre hívott Megyenapon, ahol az ezerszeletes, magunk alkotta akácmézes mákos málnatortát kínáltuk – ecsetelte Ambrus György. – Úgy gondoltuk, meglepjük őket, ezzel is fejet hajtva a munkájuk előtt.

Az egyik legfájóbb, mégis legfelemelőbb Molnár Árpád és felesége, Diana története. A házaspár Budapestről érkezett Békésre, hogy segítsen.

– Saját tragédiánk ébresztett rá minket, hogy milyen hihetetlenül fontos a véradás. Korábban nem voltunk elég érzékenyek erre, éveken át nem adtunk vért – mondta Molnár Árpád. – Fiunknál 21 évesen diagnosztizáltak leukémiát. Addig egészséges, erős egyetemista, sportoló fiatalember volt. Sápadtsága miatt utalták be vérvételre. Úgy éreztem, rám dől a ház, amikor a fiam felhívott, leukémiája van. Végig kísértük másfél éves küzdelmét, de elveszítettük őt. Mindez ráébresztett minket, hogy becsüljük azokat, akik vért adnak.

Felesége, Diana elárulta, megfogalmazódott bennük, hogy küzdeni kell azokért, akiknek még van esélyük. Beszéltek arról is, hogy bár divat bírálni az egészségügyet, ők a Szent László Kórház hematológiai és intenzív osztályán őszintén elkötelezett, fantasztikus szakemberekkel találkoztak az asszisztensektől az orvosokig, akik önzetlenül mindent megtettek a betegekért. A házaspár és további két család – egyikük szintén elveszítette gyermekét – a gyógyszeradagolásban nélkülözhetetlen infúziós pumpákat adományozott a hematológiai osztálynak. Ők ketten pedig szombaton Budapestről Békésre autóztak, hogy vért adjanak, mert látták, mekkora szükség van erre. Árpád egyébként korábban többször rosszul lett a véradástól, most mégis jött, mert segíteni akart, és segített is.