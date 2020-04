Régi óvodaépületeket újítanak fel Csabán

Több százmillió forintból zajlik Békéscsabán a Ligeti sori és a Szigligeti utcai óvoda, valamint a Trefort utca 2. szám alatti, rendészeti kollégium egyik részének a felújítása, részben támogatásból, részben városi pénzből.

A Ligeti sori óvodánál szigetelnek, hőszigetelő vakolatot készítenek, mintegy negyven nyílászárót cserélnek, korszerűsítik a fűtési rendszert, napelemes rendszert alakítanak ki. A beruházás 55,8 millió forintot tesz ki.

Eddig elkészült a zárófödém és a pincefödém hőszigetelése, jelenleg az óvoda kis, „második” épületének nyílászáróit gyártják, építik be – ismertette dr. Sódar Anita, a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője. Rövidesen kezdődik az első épület nyílászáróinak gyártása és beépítése is, mint ahogy rajtolnak az épületgépészeti munkák és a további szigetelési munkák, valamint a napelemes rendszer kiépítése.

– A beruházásnak köszönhetően megújulhat az intézmény régi, patinás épülete. A működés energiatakarékosabbá válhat, a fenntartási költségeken sokat spórolhatunk – mondta a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda intézményvezetője, Pribelszki Péterné. Ő is megosztotta, miszerint a pince- és a padlásfödém szigetelésével végeztek már, most a kis épület ablakait és ajtóit cserélik. Kiemelte, a kivitelezővel hatékonyan együttműködnek, ahogy a Kölcsey utcai óvoda felújításánál is példaértékű volt a közös munka.

A Szigligeti utcai óvodánál szintén szigetelnek, kilencven nyílászárót cserélnek ki, rendbe teszik a fűtési rendszert, valamint napelemeket telepítenek. Ez a fejlesztés több mint 70 millió forintra rúg.

A kivitelező kicserélte már a nyílászárókat, jelenleg a szigetelési munkák folynak – mondta dr. Sódar Anita. A jövőben további szigetelési munkák várhatók, mint ahogy elkezdődnek az épületgépészeti munkák, illetve kiépítik itt is a napelemes rendszert.

Királyné Egri Mónika, a Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda intézményvezetője a napelemes rendszert emelte ki a fejlesztés kapcsán. Ugyanis az jelentős segítséget jelent nemcsak az óvoda, hanem a tavaly megújult Szigligeti utcai tanuszoda hatékony működtetésében is. Fontosnak nevezte azt is, hogy akadálymentes bejáratot és mosdót alakítanak ki, mivel erre valóban mutatkozik igény.

Elmondta, az 1970-es években átadott óvoda épületénél azóta jelentős felújítás nem történt, így a mostani beruházás révén nemcsak energiatakarékosabbá, hanem esztétikailag is szebbé válik a Szigligeti utcai óvoda, a tanuszodával együtt egy üde színfolttá válik a belvárosban.

A Trefort utca 2. szám alatti épületnél – vagyis a rendészeti kollégium egyik szárnyánál – szigetelnek és 134 nyílászárót cserélnek ki, továbbá itt is korszerűsítik a fűtési rendszert és napelemeket telepítenek.

– Most cserélik a nyílászárókat – osztotta meg a városfejlesztési cég ügyvezetője, hogy miként áll a beruházás. A jövőben várható tehát a munkák zöme, a szigeteléssel, az épületgépészeti munkákkal és a napelemek létesítésével.