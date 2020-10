Referencia sportpark épülhet az orosházi Táncsicsban

Meglepően rövid nyílt rendkívüli ülését tartotta a képviselő-testület hétfőn.

Néhány ellenzéki kérdés (például kétségeiket fogalmazták meg a képviselők, hogy a még fennmaradó munkákat mennyiből lehet befejezni) és Molnár Béla alpolgármester válaszai után a többség elfogadta a gyopárosfürdői Zöld infrastruktúra fejlesztése közösségi funkciók kialakítása néven ismert projekttel kapcsolatos elszámolást.

Megszavazták a Táncsics gimnázium területén megvalósuló kondicionáló park építéséhez is a támogatást. Az előterjesztésben az olvasható, egyre népszerűbbek a szabadtéri sporteszközök, melyek az iskolai testnevelésben is hasznosak lehetnek. A Békéscsabai Tankerületi Központ azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a gimnázium területén egy ilyen felépítését támogassa. Az iskola megkereste a termékgyártót, hogy felajánlja, építsen a középiskolánál referencia sportparkot. Ott is támogatókra találtak.

Ez egy 130 négyzetméteres, gumilap borítású, hat kondi eszközzel felszerelt létesítmény lehet. A beruházás összköltsége 6,2 millió forint, a kft. 33 százalékát kedvezmény formájában átvállalta. A tankerület a Sportiskolák Országos Szövetsége által nyújtott 700 ezer forintot, a város pedig a különbözetet, a 3,5 millió forintot biztosítja.

A sportszervezetek 2020. évi támogatása is naprendre került. A korábban csökkentett támogatás miatt a sportegyesületek jelezték, veszélyben van a működésük. Átcsoportosítással igyekeznek segíteni.