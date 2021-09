Rangos elismerésekkel és gálával ünnepelt a csabai színház

Évadzáró-évadnyitó gálát rendezett a Békéscsabai Jókai Színház szombaton délután, a teátrum előtti téren. Az eseményen zenés részletek hangzottak el az elmúlt esztendő legnépszerűbb darabjaiból, elismeréseket adtak át a társulat tagjainak és a háttérmunkában jeleskedőknek, valamint ízelítőt is nyújtottak a bemutatandó produkciókból. A program végén pedig a 2008-ban alapított Gálfy László Gyűrű Díj is gazdára talált.

A gála kezdetén Seregi Zoltán, a színház igazgatója köszöntötte a megjelenteket, ezután ismertette az elmúlt időszak történéseit.

– A második és a harmadik hullám idején ugyan a nézők nem jöhettek be a színházba, mi viszont dolgozhattunk. Minden előadást lepróbáltunk, és a bemutatóig vittünk. Volt, amit be is mutattunk magunknak, házon belül. Ennek köszönhető, hogy május elején, – az országban elsőként – már bemutatót tartottunk. Külön érdekesség, hogy a Trianon című rockoperát eredetileg január 21-én, a Magyar Kultúra Napján láthatta volna először a nagyközönség, ám a pandémia miatt, végül június 4-én, a békeszerződés aláírásának évfordulóján mutattuk be – emlékezett vissza a teátrum igazgatója, aki a következő évadot is ismertette a résztvevőkkel.

Mint megtudtuk, az idei évad Fenyő Miklós – Tasnádi István: Made in Hungária című darabjával veszi kezdetét, melyet Tamási Áron: Énekes madár című szerelmes játéka követ. A társulat harmadik bemutatója Szűcs István – Bella István – Zalán Tibor: Drakula című horror rockoperája lesz, melyet Seregi Zoltán visz színre. Végül az évadot egy zenés darab, Joseph Stein – John Kander – Fred Ebb: Zorba, a görög című musical zárja majd. Emellett a kamaraszínházban Szabó Magda: Az ajtó című műve, illetve Neil Simon: Furcsa pár női változata lesz látható.

A fiatalabb közönséget először Szabó Attila – ifj. Mlinár Pál – Lovas Gábor: Fehérlófia című mese-tánc-játéka, majd Sinkó Adrienn: Tihany Tündér című előadása varázsolja el. Ugyancsak a gyerekeknek szól majd Petőfi Sándor – Kacsóh Pongrác – Koltay Gergely: János vitéz rockoperája.

Míg a legkisebbeknek Szekernyés László: Trón alatt a király című meséjével készül a társulat.

– Jól látható, hogy a két prózai kamaradarab kivételével, zenés évadra készülünk. A nagyszínpadi, illetve a gyermek- és ifjúsági előadások mindegyike zenés lesz. Úgy gondoltuk, a pandémia után a zenével ringatjuk vissza a nézőket a színházba – osztotta meg az igazgató.

Egyúttal, köszönetet mondott a közönségnek, amiért hűek maradtak a színházhoz, és a legtöbben nem váltották vissza bérletüket a pandémia idején.

– Mi pedig hűek maradtunk a fogadalmunkhoz, és minden bérletes előadást bepótoltunk, vagy pótolunk a következő hónapokban

– emelte ki a direktor.

Ezt követően a rendezvényen kiosztották az évad színésze díjat három kategóriában: fiatal tehetségként Földesi Ágnes, érett színészként Czitor Attila, tapasztalt színművészként pedig Nagy Erika vehetett át kitüntetést. A színház társulata a legjobb háttérmunkáért járó díjjal Kohári Imre, a színház hang- és fénytárvezetőjének munkáját ismerte el.