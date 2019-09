Rákóczi fesztiválon díjaztak, szórakoztak

Rákóczitelepen ünnepeltek a helyiek, falunapi programra invitálta az embereket szombaton az Esélyegyenlőséget Biztosító Alapítvány az Orosháza-Rákóczitelepi Általános Iskola Tanulói Támogatására civi szervezet.

Jeles nap volt a szombat, ami nem csak a szórakozásról szólt, hanem elismeréseket is átadtak a településrészért végzett tevékenységért, a hagyományok ápolásáért, illetve a legidősebb és legfiatalabb lakosok köszöntésére is sor került. Megjelentek a megnyitón azok is, akik korábban már átvehették a Rákóczitelepért emlékplakettet.

– Iskolai alapítványunk életében éppen úgy, mint Rákóczitelep életében, fontos szerepet tölt be a hagyományok megőrzése és azok ápolása. Mindig törekedtünk arra, hogy a számunkra oly sokat jelentő tradíciókat és értékeket megmutassuk. Ezen gondolatok jegyében rendezte meg 13 éve, első alkalommal alapítványunk az első falunapot, majd ezt követően a Rákóczi fesztiválokat – idézte fel a kezdeteket Tarján Katalin a házigazdák nevében.

A fesztivált pénteken megelőzte a helyi evangélikus templomban a „Jubileumi év – 90 éves a rákóczitelepi iskola” című megemlékezés.

A 13. ünnepi alkalommal adták át a Rákóczitelepért emlékplakettet. Nem celebeket kerestek, hanem hétköznapi hősöket! Az idén Enyedi Józsefné vette át a díjat, aki nyugdíjas óvodapedagógus. Köszöntötték a településrész legidősebb és legfiatalabb lakóit. 2019-ben Rákóczitelep legidősebb embere Koroszó Mária, 1923-ban született, a legfiatalabb 2019. június 2-án. Trucz Hanna 3 hónapos.

Délután a Bon Bon együttes is megtáncoltatta a helyieket, s együtt énekelték a jól ismert slágereket.