Ráharapott a cápa a csabai anyuka ajánlatára, befektetőt talált

Pocsaji Csilla novemberben nyitotta meg férjével a megye első hulladékmentes boltját Békéscsabán. Azóta egyre többen térnek be hozzájuk, és ismerkednek meg a fiatal házaspár által is hirdetett „zero waste” szemlélettel. De ez még csak a történet kezdete, mert a fiatal édesanyának – egy tévés műsornak köszönhetően – most már egy tapasztalt „cápa” is segít eligazodni az üzleti életben.

Pocsaji Csillát telefonon tudtam utolérni, éppen hazafelé tartott tíz hónapos kislányával. Mint mondta, november óta nem sok szabadideje van, minden perce be van osztva, hol a boltban, hol pedig otthon kell helyt állnia. De minden pillanatát élvezi ennek a pörgős életformának, hiszen régi vágya vált valóra azzal, hogy tavaly ősszel megnyithatta saját boltját. – Gyakorlatilag attól kezdve, hogy saját háztartást vezettem, zavart a sok szemét és vegyszer. Pár évvel ezelőtt vágtam bele komolyabban a hulladékmentesítésbe. Egy-egy újabb szemétmentes terület jó érzéssel töltött el bennünket, amely végül kezdett átterjedni a környezetünkre is. Sok barátunk, családtagunk vette át szokásainkat, majd amikor párommal úgy döntöttünk, eljött az ideje, hogy teljessé tegyük a családunkat, nem volt kérdés, hogy szebbé szeretnénk tenni a világot a babánknak – emlékezett vissza a fiatal anyuka. Ekkor jött a bolt ötlete, hiszen hulladékmentes üzlet hiányában, ők sem tudtak teljesen szemétmentesekké válni. – Ahogy a babánk megfogant, nőtt a pocakom, úgy nőtt a motivációnk is, és belevágtunk. Novemberben már ki is tehettük a nyitva táblát boltunk ajtajára – fogalmazott a fiatal anyuka. Teltek a hónapok, mígnem január elején kapott egy telefonhívást, hogy szeretnék, ha a Cápák között című showműsorban is bemutatná eredményeit, terveit. – Nem nézek tévét, így a műsort sem ismertem, de miután utánanéztünk a férjemmel, úgy döntöttünk belevágunk. Jöttek a meghallgatások, háromszor kellett bemutatkoznom a műsor készítői előtt, míg végül tavasszal készen álltam a forgatásra – részletezte. Mint mondja, bolttulajdonosként a legnehezebb annak eldöntése volt, hogy a kitűzött tizenötmillió forintért hány százalékot ajánljon fel a befektetőknek a tulajdonosi részesedésből. Fontos volt számára, hogy elég vonzó legyen az ajánlat, ugyanakkor továbbra is az ő kezében maradjon a vállalkozás irányítása. – Ebben is segítettek a műsor készítői, elláttak tanácsokkal, viszont a végső döntést egyedül hoztam meg. Minden cápának az az érdeke, hogy egy jó befektetést kössön, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a vállalkozó nyíltan, őszintén elmondja az elképzeléseit, ha emellett a tervek is reálisak, akkor arra általában ráharapnak a cápák – fogalmazott a bolttulajdonos. Csilla üzleti ajánlata pedig elég vonzó volt a befektetők számára, akikkel közel két órán át tárgyalt. – Mind az öt cápát meg akartam győzni, de éreztem, hogy Tomán Szabinához áll legközelebb ez az üzleti modell. Az Ustream-alapító Fehér Gyula például meg se bírt szólalni a mosható betétek láttán, szinte sokkot kapott. Mondtam is neki, hogy engem nézzen, ne a betéteket – mesélte nevetve. Hozzátette, Moldován András szállt ki elsőként, Balogh Levente és Balogh Péter viszont érdeklődőek voltak. Végül Pocsaji Csilla egy 15 millió forintos befektetési ajánlattal sétált ki a műsorból. Az ötödik és egyben egyetlen női cápa, Tomán Szabina szállt be a cégbe, 25 százalék részesedésért cserébe. – Azóta már aláírtuk a befektetői szerződést. Szabina mindenben támogat, egy irányba gondolkozunk, nagyon élvezem a közös munkát. Nem csak egy befektetőt, hanem egy üzleti partnert is kaptam a műsortól, akivel már a budai mintabolt nyitásán dolgozunk. De vidéken is szeretnénk majd tovább terjeszkedni – osztotta meg a fiatal vállalkozó.

