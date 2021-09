Puskás-Dallos Bogi a járvány óta még nagyobb lelkesedéssel koncertezik

Békéscsabán lép fel pénteken zenekarával Puskás-Dallos Bogi. Az énekesnővel, aki két hete ment férjhez, az álmokról, a célkitűzésekről és a sikerhez vezető útról beszélgettem. Boldogsága, nyitottsága átsütött a szavain.

– Jól tudom, hogy a házasságkötésével már másodjára változott meg a neve?

– Igen, Nyers Boglárkaként láttam meg a napvilágot, hagyományosan én is az édesapám után kaptam a vezetéknevem. Aztán beindult az énekesi pályám, úgy éreztem, anyukám családi neve frappáns művésznév lehet, így lettem Dallos-Nyers. Most pedig Puskás-Dallos a férjezett nevem. Számomra egyértelmű volt, hogy felveszem Petiét (Puskás Péter – a szerző) így, kötőjeles formában, ő pedig azt mondta, meg szeretne tisztelni azzal, hogy a Dallos nevet is viseli. Jól esett, ez is szimbolizálja, hogy egy család lettünk.

– A szerelmükkel, házasságukkal egy álma vált valóra, ahogyan a zenei karrierje során megélt sikerekkel is. Elégedett az életével?

– Sok mindenért lehetek hálás, a dolgok jó része úgy alakult, ahogy azt elképzeltem, de semmi sem hullott az ölembe. Az álmok valóra váltásában ott vagyok én is, és azok az emberek, akik mindvégig mellettem álltak; a szüleim, barátaim, zenekari társaim. Szerencsés vagyok, de nem feltétlenül csak a szerencsében hiszek.

– Tehetségének felfedezése például inkább sorsszerű.

– A szüleim nagy művészetkedvelők, vittek koncertekre, színházba, de zenész, tévés nincs a családban. Annak idején az énektanárom nevezett be a dömsödi tehetségkutatóra, amit apukám videóra vett, és feltöltött a Youtube-ra. A felvétel felkeltette egy zenei menedzser érdeklődését, akivel azután együtt dolgoztam. Tinédzserként, útkeresőként úgy éreztem, nincs meg a zenei világ, amit képviselni szeretnék. Ekkor talált meg Tóth G. Zoltán és a We All című dal, ami igazi áttörést hozott, játszották a rádiók, az emberek megismerték a hangom.

– Nyíltszívű, lelkiismeretes, nem bántja néha a médiavilág „durva zaja”?

– Tény és való, nem vagyok törtető típus – sosem tudnék átgázolni másokon – viszont kissé stréber igen, mindig tudatosan haladok és tervezek. A szakma árnyoldalaival, ármánykodással persze találkoztam, megdöbbentett, de szeretem annyira a dalszerzést, éneklést, hogy bátran menjek az utamon tovább. Segít, hogy van egy társam, akivel hasonló dolgokon mentünk keresztül, meg tudjuk egymással osztani örömeinket, bánatainkat. Úgy érzem, megmaradtak bennem azok az alapértékek, amivel elindultam.

– Mi jelentette eddigi karrierje csúcsát és legnagyobb nehézségét?

– Nagy megtiszteltetés volt, hogy 17 évesen az Aréna színpadán állhattam a zenekarommal, és játszhattunk a világsztár James Blunt előtt. Tévés szinten A Dal műsorvezetése és az X-faktoros mentorkodás jelentette a tetőpontot. A legnehezebb feladat összetartani egy zenekart, folyamatosan megújulni, leküzdeni a megfelelési kényszert. Ebben a szakmában mindig valami újjal kell előrukkolni, sokszor motoszkál a „kellek-e még” kérdés. Óriási körforgás ez, melyben verseny zajlik, de nem szeretnék beszállni, csak önmagamnak megfelelni.

– Hogyan élte meg a járványt és a visszatérést?

– Az első hullám idején Győrbe költöztünk, közel a szüleinkhez. Megnéztük a Jóbarátok tíz évadát Petivel, emellett jutott idő szövegírásra, dalszerzésre, nyugalomra, megállásra. Furcsa visszagondolni, mert ismeretlen és rossz helyzet volt, mégis megtaláltuk benne a szépséget. Kimaradt egy szezon, a mostani fellépéseket így még nagyobb izgatottsággal várom. Minden koncert különleges, felértékelődött, hogy beszállhatunk a turnébuszba.