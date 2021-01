Puskákból és ágyúkból dördültek el az új évet köszöntő lövések Gyulán

Korabeli fegyverek másolataival adtak le lövéseket a Maróti Hagyományőrző Egyesület és a Kerecsényi László Íjász Egyesület tagjai pénteken délben a Gyulai Várnál. Évek óta hagyomány, hogy a valamikori Magyar Királyság egyetlen épen maradt gótikus síkvidéki téglaváránál január 1-én délben korhű fegyverekből leadott lövésekkel köszöntik az új évet.

Az idei esemény több szempontból is rendhagyónak számított, hiszen a járványhelyzet miatt a vár zárva tart, így a szokásokkal ellentétben nem annak gyilokjárójáról, hanem az erődítmény elől dördültek el a lövések. Különlegességnek számított az is, hogy ebben az évben három puska mellett három ágyút is magukkal vittek és megszólaltattak a hagyományőrök.

Fekete-Dombi Ildikó, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kiállítóhelyek felelős ügyvezető igazgatója hírportálunknak elmondta, a program az új esztendő köszöntése mellett megidézte a szilveszterhez, az óév lezárásához kapcsolódó néprajzi tradíciókat is. Mint megtudtuk, eredetileg az ártó, gonosz szellemeket űzték el a hangoskodással. Ennek megfelelően régen dudával, ostorral, kolomppal verték fel a településeket. Emellett úgy tartották, hogy a zajjal az óév rossz dolgait, bánatát is elfeledtették és hátra hagyták, hogy az újévben csupa boldogság, szerencsés történés következhessen be.

Ez utóbbi különös aktualitással bír idén. Ezen felül bizonyos hagyományok szerint voltak olyan helyek a török időkben, ahol az oszmánokat tartották távol, ijesztették el a hangoskodással. A programot egyébként a vírushelyzet miatt nem hirdették meg a nagyközönség számára, azt online módon közvetítették a Facebookon, mégis viszonylag sok sétáló tekintette meg a helyszínen a programot. A szakember szólt arról, hogy számos újdonsággal készülnek 2021-re, például tárlatvezetéseket terveznek kifejezetten a gyerekek számára a kastélyban és várban is.