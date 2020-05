Pribojszki Mátyás online zenél, miközben kétkezi munkát is szívesen végez

Pribojszki Mátyás, a békéscsabai születésű szájharmonikás dalait ma már világszerte számos bluesrádió játssza, és rendszeresen külföldön turnézik. A mostani körülmények közt azonban ő is – legtöbbünkhöz hasonlóan – otthonában maradt. A zenésszel a jelenlegi helyzetről, munkáiról, és a jövőről beszélgettünk.

A szájharmonikás elmondása szerint a tavalyi év kifejezetten pörgős, sikeres volt, egymás után jöttek a koncertek, főként külföldön. Az idei év is úgy tűnt, hasonlóképpen indul, de a járványhelyzet közbeszólt. A zenész honlapján is látszik, hogy a betervezett koncertek egymás után sorakoznak, de egészen nyár közepéig mindegyiket ki kellett húzni, ugyanis a szervezők visszamondták azokat a koronavírus-járvány miatt.

A szájharmonikás a Balaton mellett él, szigorúan betartja a kijárási korlátozásokat, otthonából csak akkor mozdul ki, ha feltétlenül szükséges. Elmondása szerint ebben eddig az volt a legrosszabb, amikor édesanyja születésnapját nem tudták együtt megünnepelni, csak telefonon keresztül videócseteltek. A beszélgetésünk előtt a zenész éppen szomszédjával – aki egyben a jelenlegi helyzetben alkalmi zenésztársa is – a házi stúdiót készítette fel egy délutáni, online zenélésre, beszélgetésre. A szájharmonikás ugyanis csütörtökönként a saját internetes csatornáján, élőben jelentkezik be, zenél, beszélget, különféle sztorikat oszt meg nézőivel.

Arra a kérdésre, hogy miként lehet a szomszédja egyben a zenésztársa is, nevetve mesélte, hogy Nagy Miklós, a Sing Sing Sing musical show gitárosa lakik mellette, akivel odaköltözése után nem sokkal barátságot is kötöttek. Most pedig, hogy közel hasonló cipőben járnak, adott a helyzet, hogy néhanapján összeálljanak egy-egy közös örömzenélésre, sőt az élő bejelentkezések mellett több közös karanténvideót is készítettek The Neighbours – Mike & Matt néven. Pribojszki Mátyás ebben az időszakban is aktívan zenél, alkot, és számos kiváló zenészkollégájával készít közös élő videókat, így Mr. Firehand – Dániel Balázs boogie-woogie zongoristával, Kalauz Attila dalszerzővel, valamint az olasz Mike Sponzaval is.

Mindezek mellett a zenész az eddig háttérbe szorult ház körüli munkákat végzi el, most éppen lépcsőt épít, amihez pont a napokban hozták meg a szükséges eszközöket, építőanyagot. Szavai szerint sosem riadt meg a munkától, véleménye szerint mindegy mivel keresi meg valaki a kenyerét, a munka az munka, akkor is ha zenélés, és akkor is, ha kőművesként végzi azt el valaki, a lényeg, hogy szeresse azt, amit csinál.

A jövőbeli helyzetről szólva úgy fogalmazott, a világ már sosem lesz olyan, mint korábban, saját magáról pedig elmondta, az utóbbi időben többet hívták a kétfős Grunting Pigs formációját koncertezni, mint a többszemélyes Jumping Matt & His Combót. Ráadásul egyre jobban domináltak a kisebb létszámú koncertek is a turnékon, ez pedig elmondása szerint jóval összeegyeztethetőbb a jelen helyzet után szerinte még egy ideig megmaradó távolságtartással. Meglátjuk, mit hoz a jövő, de ma nem könnyű zenészként, az biztos – jegyezte meg a szájharmonikás.