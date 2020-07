Pózolhatnak a napraforgónál, de a lájkokért ne tapossák le!

Divat lett megyénkben is a levendula-, napraforgó- vagy éppen a búzatáblákban fotózkodás. A képeket sokan a közösségi oldalukra töltik fel magukról vagy szeretteikről a minél több lájk reményében is. A különböző kultúrák letaposásával viszont több százezer forintos károkat is okozhatnak, a növényvédelmi beavatkozások miatt pedig allergiás reakciók léphetnek fel a földekre özönlőkben.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) országos elnöke a közösségi oldalán bejegyzésében írta le, hogy egy-egy fotó a virágzó szántóföldi haszonnövények között a gazdáknak akár százezer forintos kárt okozhat. Felhívta a figyelmet arra, hogy ne tapossák le a megművelt területeket a lájkokért. A szöveg mellé több fotót is feltöltött, ezek levendulamezők közepén készültek. Odáig pedig el kellett jutniuk a szelfizőknek, a fényképeken szereplőknek és a róluk fotókat készítőknek is. Nem berepültek, hanem kocsival vagy gyalogosan vágtak utat maguknak a táblákban. Nemigen figyeltek arra, hogy mennyi növényben tesznek kárt néhány hangulatos fotó kedvéért. Dr. Kulcsár László, a NAK megyei elnöke hangsúlyozta, már a repcevirágzásnál is találkoztak az említett jelenséggel a gazdák a földjeiken. Most elsősorban a napraforgótáblákat keresik fel idegenek, és ott fotózkodnak. – Annak örülünk, hogy a szántóföldi turisták testközelből nézik meg, hogy milyen gyönyörűen virágzó növényeket termesztenek gazdáink – emelte ki dr. Kulcsár László. – Az is érthető, hogy ezeket a színes kultúrákat megörökítik saját maguk számára, és feltöltik az internetre. A gond nem is azokkal van, akik a táblák széléről fényképeznek, szelfiznek, és a háttér a színpompás látvány. A kárt azok okozzák, akik belegázolnak a növények közé. Ezzel akár magukat, családjukat vagy modelljeiket is veszélynek tehetik ki, hiszen például a napraforgó ilyentájt is kap szükség esetén gomba- és rovarölős kezelést, és a szermaradványok az arra érzékenyeknél egészségkárosodást okozhatnak. Másrészt kemény például a napraforgó virága, szúrhat a növény, valamint a por is kellemetlen lehet, főként, ha izzadt az ember teste. Az agrárkamaránál közölték, a mezőgazdasági, a természetvédelmi és a különleges madárvédelmi területek határán sok helyen nincs tábla, vagy ha van is, azt figyelmen kívül hagyják a turisták, az autósok. A BorsOnline a témában arról is írt, nehéz megkülönböztetni egy szarvasmarhák legeltetésére használt legelőt a mellette lévő védett, hasonló kinézetű területtől. Ráadásul számos helyen vannak védett növények és rovarok. Boldog Gusztáv természetvédelmi szakember és természetfotós kiemelte, a vadnövények, a virágzó pipacs, vadrepce, szarkaláb is vonzotta a fotózkodókat. Itt igazán természetvédelmi kárt nem okoztak, mivel azonban például a pipacs vetési gyomnövény, a közelében mezőgazdasági kultúra is van, amit vegyszereznek. – A természetfotósok, természetjárók sokszor csak a kárpáti sáfrány (krókusz) virágzása miatt szerveznek Csabáról, a megyéből is utakat az Erdélyi-szigethegység területére, főként Biharba. Arra azonban nagyon ügyelnek, hogy a növényekben ne tegyenek kárt – hangsúlyozta Boldog Gusztáv. – Az egyaránt lila sóvirág és a réti őszirózsa a közeljövőben virágzik majd, ezek is népszerűek fotózás szempontjából, de az utóbbi például védett növény. Jómagam elsősorban dokumentáció miatt fotózóm a különböző, virágzó növényeket, elsődleges az odafigyelés, az igényesség és a minőség. Akit rajtakapnak, fizetnie kell A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mindenkit arra kér, hogy figyeljen oda a természetre és a gazdálkodók értékeire, ne menjenek be mások területére. Akit pedig rajtakapnak, hogy éppen egy védett területen fotózkodik, szabálysértésért felelnie kell, és akár 50 ezer forintja is bánhatja. Az egyik csabai gazda elmondta, az Apácai út mellett van egy 4–5 ezer négyzetméternyi műveletlen terület, ami tele volt pipaccsal, és a virágzáskor ellepték a fényképezkedők, sorban álltak egymás mögött az autók.