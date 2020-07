Pörköltfőző-versenyt rendeztek Köröstarcsán

Tájjellegű pörköltfőző-versenyt rendeztek szombaton Köröstarcsán, a ligeti rendezvényközpontnál.

Lipcsei Zoltán polgármester hírportálunk kérdésére elmondta, idén a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet miatt nem nyílt lehetőség a hal- és falunapok megtartására.

– Ugyanakkor mindenképpen szerettük volna, ha a programnak legalább az egyik elemét megszervezhetjük – fogalmazott a településvezető. – A főzőverseny minden évben fontos része a falunapnak, és a visszajelzések alapján úgy éreztük, hogy lehet is igény a megmérettetésre. A gasztronómiai programnak fontos küldetése, hogy megőrizze hagyományainkat, a térségünkre, településünkre jellemző ízeket, ételeket, és azok készítési módját átadja a következő generációk számára. Ezért döntöttünk úgy, hogy ha kicsiben is, de mégis rendezünk egy versengést. Az érdeklődés ugyan elmaradt a szokásostól, de így idén is életben tarthattuk a tradíciókat, például azt, hogy miként készül az ízletes birkapörkölt. Természetesen bízunk abban, hogy jövőre ismét a Köröstarcsai Hal- és Falunapok keretében lesz majd főzőverseny.