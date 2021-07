Pont Ott Parti várta a felvételizőket a Csabagyöngye-stégen

A felsőoktatási intézmények csütörtökön este nyolc órakor hozták nyilvánosságra a 2021-es ponthatárokat. Az előző évekhez hasonlóan a fiatalok Békéscsabán is együtt izgulhattak a Csabagyöngye-stégen tartott Pont Ott Partin. A szervezők az egész estés rendezvényen a közös izgulást koncertekkel, játékokkal, értékes ajándékokkal igyekeztek még emlékezetesebbé tenni.

Már este hatkor gyülekeztek a végzős diákok a Csabagyöngye-stégen, és együtt várták az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért és a Budapest Bank által szervezett Pont Ott Partin, hogy kiderüljön, szeptembertől hol folytathatják tanulmányaikat.

Az egyik asztalnál egy baráti társaság nézegette telefonját, Bertold és Dorina osztálytársak voltak a középiskolában, ahol magasépítő technikusokként végeztek.

– A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre adtam be a jelentkezésemet, vagyis ha a ponthatárok kegyesek lesznek hozzám, akkor megyek a fővárosba szeptembertől – avatott be Bertold. A mellette ülő Dorina is a műszaki egyetemre készül, mint mondta, nem volt kérdés a számára, hogy a középiskolában tanult szakmát tanulja tovább az egyetemen. – Jó eséllyel felvesznek, mert sokkal több pontom van, mint amennyi a tavalyi évben kellett, de persze van így is bennem izgalom – fűzte hozzá.

Zátonyi Dávid az Óbudai Egyetemre adta be a jelentkezését. – A középiskolában is informatikát tanultam, érdekel ez a terület, így nem sokat gondolkoztam azon, hogy merre tovább. De ha esetleg mégsem lenne elég a pontom, tudok egy évet maradni a középiskolában, hogy még egy szakmát kitanuljak – avatott be a fiú. Dávid barátnője, Gálik Edina a Szegedi Tudományi Egyetem Mezőgazdasági Karára szeretne bejutni. – Mezőgazdasági mérnöknek készülök. Falun nőttem fel, ez az életforma áll közel a szívemhez, más területen, például irodában, nem is tudnám magam elképzelni. Egyszer majd szeretnék egy kis tanyát kialakítani magamnak, és kistermelőként például sajtokat, befőtteket készíteni – osztotta meg határozott elképzeléseit a fiatal lány.

Péter Zita óvónőként tervezi a jövőt. – Szeretem a gyerekeket, megtalálom velük a közös hangot, ezért is döntöttem emellett az iskola mellett. A tavalyi pontszámok alapján bőven megvan a pontom, bizakodó vagyok – fogalmazott. Zita barátnője, Durkó Judit pedig a Budapesti Gazdasági Egyetem üzleti és HR menedzsment szakára adta be a jelentkezését. – Az utolsó pillanatban döntöttem el, hogy ezt a szakot választom, szerintem meglesz a felvételhez szükséges pontom – fűzte hozzá.

Végül nyolc órakor megjelentek a pontszámok, sorra ugráltak fel örömükben a diákok, hiszen négy év munkája érett be ezen az estén. Több társához hasonlóan Péter Zita is örömkönnyeit törölgette, mikor megtudta, szeptembertől óvodapedagógusnak tanulhat tovább.

A felvételi ponthatárokat felvi.hu oldalán lehet megtekinteni.

Színes programok várták őket A hivatalos ponthatárok megérkezéséig és az azt követő felhőtlen ünneplésig számos program várta a résztvevőket. Többek közt a diákoknak lehetőségük nyílt a Gál Ferenc Egyetem végzős tanulóival beszélgetni, megtudni tőlük, hogy milyen az élet a felsőoktatásban, a bankszektorban dolgozókat szintén kifaggathatták pénzügyi lehetőségeikről, továbbá értékes fesztiválbelépőket is nyerhettek. Az est folyamán a zenéről és a jó hangulatról a Flyin’Fox Acoustic, a Taylor Z és a Bruno x Spacc tagjai gondoskodtak.

