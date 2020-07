Poliák Judit köteteit mutatták be a csabai pódiumesten

Poliák Judit mutatkozott be szerdán a Lencsési Közösségi Házban Törések címmel rendezett pódiumesten. Felolvastak első, Törpék között, illetve második, Törések címet viselő, apró, ám mély mondanivalóval bíró szösszeneteket, novellákat tartalmazó kötetéből egyaránt.

A szerző a Törések címmel kapcsolatban elmondta: az apró hajszálrepedések mindenben megtalálhatók, diszharmóniák a harmóniában. Ez azonban nem feltétlenül negatív, pozitívumként lehet felfogni, hogy a mondhatni törésekben a fény is megcsillan.

Hírportálunk kérdésére megosztotta hitvallását is, miszerint a látszólag semmiben is ott van a minden, valamint a mindenben is megtalálható a semmi. A művész másik, szintén fontos gondolata többször is visszaköszönt a pódiumesten: nem az a fontos, hogy mit gondol az író vagy a költő az adott alkotásról, csupán az a lényeg, hogy az, akinek szól, mit lát bele.

Poliák Judit elmondta, a mostani rendezvény egy korszak egyfajta lezárásának is tekinthető. Keresi a kihívásokat, az újabb és újabb utakat, harmadik kötetében a verses formák jutnak majd főszerephez. Úgy véli, néha jó a játék, a kísérletezés, illetve folyamatosan más és más ingerek érik.

A pódiumesten közreműködött Faragó Csaba színészhallgató, Paczuk Gabriella színész és Vozár M. Krisztián zongoraművész, a hátteret pedig Scholtz Endre festőművész képei tették színessé.

Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház vezetője, a pódiumestek sorozata több éves hagyományra tekint vissza az intézményben, azokon helyi alkotóknak igyekeznek bemutatkozási lehetőséget adni. Dicsérte – az egyébként nemrég születésnapját ünneplő – Poliák Juditot, mint mondta, méltó arra, hogy a következő generációk példaképe legyen.